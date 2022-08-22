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ФСБ задержала готовившего теракт в Индии смертника

Ведомости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в России смертника «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), планировавшего совершить теракт в отношении одного из представителей правящих кругов Индии, сообщил центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности на территории России выявлен и задержан член запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", выходец из страны Центрально-Азиатского региона, планировавший совершить путем самоподрыва террористический акт в отношении одного из представителей правящих кругов Индии», – говорится в сообщении.

Как уточнили в спецслужбе, иностранца завербовали после личных встреч в Стамбуле этой весной, при этом обработка велась также через Telegram. Впоследствии он присягнул на верность амиру «Исламского государства» и выехал в Россию для того оформления необходимых документов, чтобы затем вылететь в Индию.

На прошлой неделе ФСБ сообщила о задержании в трех городах России восьмерых членов другой террористической запрещенной в России группировки «Катиба Таухид валь-Джихад». В ФСБ уточнили, что задержанные финансировали террористические структуры в Сирии и призывали к преступлениям на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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