ФСБ задержала готовившего теракт в Индии смертника

Как уточнили в спецслужбе, иностранца завербовали после личных встреч в Стамбуле этой весной, при этом обработка велась также через Telegram. Впоследствии он присягнул на верность амиру «Исламского государства» и выехал в Россию для того оформления необходимых документов, чтобы затем вылететь в Индию.