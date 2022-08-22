ФСБ задержала готовившего теракт в Индии смертника
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в России смертника «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), планировавшего совершить теракт в отношении одного из представителей правящих кругов Индии, сообщил центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности на территории России выявлен и задержан член запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", выходец из страны Центрально-Азиатского региона, планировавший совершить путем самоподрыва террористический акт в отношении одного из представителей правящих кругов Индии», – говорится в сообщении.
Как уточнили в спецслужбе, иностранца завербовали после личных встреч в Стамбуле этой весной, при этом обработка велась также через Telegram. Впоследствии он присягнул на верность амиру «Исламского государства» и выехал в Россию для того оформления необходимых документов, чтобы затем вылететь в Индию.
На прошлой неделе ФСБ сообщила о задержании в трех городах России восьмерых членов другой террористической запрещенной в России группировки «Катиба Таухид валь-Джихад». В ФСБ уточнили, что задержанные финансировали террористические структуры в Сирии и призывали к преступлениям на территории России.
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