В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в школе Ижевска

Стрельба в ижевской школе произошла в начале недели, 26 сентября. Неизвестный ворвался во время урока в класс и открыл огонь. Позже нападавший покончил с собой. Стрелком оказался выпускник школы 1988 года рождения Артем Казанцев. При себе у него было два травматических пистолета, переделанных под боевые, и большое количество патронов. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов позже уточнил, что Казанцев состоял на учете с диагнозом «шизофрения».