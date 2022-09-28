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Общество

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в школе Ижевска

Ведомости

Один человек, пострадавший при стрельбе в школе № 88 Ижевска, находится в крайне тяжелом состоянии, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Четырнадцать — в состоянии средней степени тяжести, восемь тяжелых, один крайне тяжелый ребенок», — сказал он (цит. по ТАСС). Мурашко отметил, что ухудшения состояния ни у одного из пациентов не наблюдалось.

Стрельба в ижевской школе произошла в начале недели, 26 сентября. Неизвестный ворвался во время урока в класс и открыл огонь. Позже нападавший покончил с собой. Стрелком оказался выпускник школы 1988 года рождения Артем Казанцев. При себе у него было два травматических пистолета, переделанных под боевые, и большое количество патронов. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов позже уточнил, что Казанцев состоял на учете с диагнозом «шизофрения».

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Жертвами произошедшего стали 17 человек, в том числе 11 детей в возрасте от 7 до 16 лет. По этому поводу в Удмуртии был объявлен трехдневный траур.  

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее «бесчеловечным террористическим актом» и предположил, что стрелок может принадлежать к неофашистской организации. Ранее в СК сообщали, что на нападавшем были черная майка с нацистской символикой и балаклава. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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