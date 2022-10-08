РЖД запустит два дополнительных поезда из Анапы и Новороссийска в Москву
Компания «Российские железные дороги» 8 октября запустит два поезда из Анапы и Новороссийска до Москвы, сообщили в пресс-службе холдинга. Уже открыта продажа билетов.
Поезд № 256 из Новороссийска отправится 8 октября в 17:25 мск. Он прибудет в Москву 9 октября в 23:55 мск. Поезд № 215 из Анапы отправится 8 октября в 19:00 мск. Он прибудет в Москву 10 октября в 04:00 мск.
Билеты будут продаваться по фиксированной цене, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда. В случае необходимости компания запустит еще больше поездов.
8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В результате произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Частично обрушились автомобильные пролеты моста. В Минтрансе России приступили к оценке повреждений, требуемых объемов и сроков восстановительных работ.
Повреждения на мосту не носят тяжелого характера, мост будет оперативно восстановлен, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, в инциденте виновата украинская сторона.
Президент Владимир Путин распорядился создать правительственную комиссию в связи с ЧП, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает «Интерфакс».