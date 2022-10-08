РЖД запустит два дополнительных поезда из Анапы и Новороссийска в Москву

Поезд № 256 из Новороссийска отправится 8 октября в 17:25 мск. Он прибудет в Москву 9 октября в 23:55 мск. Поезд № 215 из Анапы отправится 8 октября в 19:00 мск. Он прибудет в Москву 10 октября в 04:00 мск.