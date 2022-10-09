Минтранс обозначил срок восстановления пригородного движения по Крымскому мосту

Движение восстановлено в обоих направлениях, с 7:30 организованы технологические окна для уборки цистерн, говорится в сообщении. Как отмечал ранее Минтранс, движение грузовых поездов началось с 18:42 8 октября, в течение ночи планировалось осуществить пропуск 12 пассажирских составов. В ночь на воскресенье по Крымскому мосту проследовал пассажирский поезд Симферополь - Москва.