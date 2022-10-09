Минтранс обозначил срок восстановления пригородного движения по Крымскому мосту
Пригородное пассажирское сообщение по Крымскому мосту полностью восстановят к 19:00 часам, сообщил Минтранс в своем Telegram-канале. Движение грузовых и пассажирских поездов после проведения ремонтно-восстановительных работ возобновили накануне вечером.
«В настоящее время железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику», — рассказали в ведомстве.
Движение восстановлено в обоих направлениях, с 7:30 организованы технологические окна для уборки цистерн, говорится в сообщении. Как отмечал ранее Минтранс, движение грузовых поездов началось с 18:42 8 октября, в течение ночи планировалось осуществить пропуск 12 пассажирских составов. В ночь на воскресенье по Крымскому мосту проследовал пассажирский поезд Симферополь - Москва.
Сегодня Минтранс также рассказал о работе паромной переправы в Крым, которую организовали после обрушения автомобильных пролетов моста. Паром «Керченский 2» совершил к утру 9 октября три рейса.
8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В результате произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Частично обрушились автомобильные пролеты моста. В Минтрансе России приступили к оценке повреждений, требуемых объемов и сроков восстановительных работ.