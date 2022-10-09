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Общество

Минтранс обозначил срок восстановления пригородного движения по Крымскому мосту

Ведомости

Пригородное пассажирское сообщение по Крымскому мосту полностью восстановят к 19:00 часам, сообщил Минтранс в своем Telegram-канале. Движение грузовых и пассажирских поездов после проведения ремонтно-восстановительных работ возобновили накануне вечером.

«В настоящее время железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику», — рассказали в ведомстве. 

Движение восстановлено в обоих направлениях, с 7:30 организованы технологические окна для уборки цистерн, говорится в сообщении. Как отмечал ранее Минтранс, движение грузовых поездов началось с 18:42 8 октября, в течение ночи планировалось осуществить пропуск 12 пассажирских составов. В ночь на воскресенье по Крымскому мосту проследовал пассажирский поезд Симферополь - Москва.

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Сегодня Минтранс также рассказал о работе паромной переправы в Крым, которую организовали после обрушения автомобильных пролетов моста. Паром «Керченский 2» совершил к утру 9 октября три рейса.

8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В результате произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Частично обрушились автомобильные пролеты моста. В Минтрансе России приступили к оценке повреждений, требуемых объемов и сроков восстановительных работ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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