В России выявили максимум заражений COVID-19 с октября прошлого года

8 февраля в Роспотребнадзоре сообщили, что количество заболеваний COVID-19 в РФ растет четвертую неделю подряд. Как рассказали в пресс-службе ведомства, на прошлой неделе выявлено более 60 000 случаев, что на 33% больше, чем неделей ранее. 7 февраля ведомство сообщило о росте на 11% заболеваний гриппом и ОРВИ.