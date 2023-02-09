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Общество

В России выявили максимум заражений COVID-19 с октября прошлого года

Ведомости

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией 9 февраля возросло до 12 301, – максимум с октября 2022 г. Число выздоровевших составило 8685 человек, было госпитализировано 1389, а 41 человек скончался. Данные об этом опубликованы в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Число выявленных случаев стало максимальным с 16 октября прошлого года, – тогда по всей России выявили 12 354 случая заражения инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 22 035 133 случая заражения, а выздоровело 21 410 128.

8 февраля в Роспотребнадзоре сообщили, что количество заболеваний COVID-19 в РФ растет четвертую неделю подряд. Как рассказали в пресс-службе ведомства, на прошлой неделе выявлено более 60 000 случаев, что на 33% больше, чем неделей ранее. 7 февраля ведомство сообщило о росте на 11% заболеваний гриппом и ОРВИ.

Подъем заболеваемости COVID-19 и другим ОРВИ в феврале был «вполне ожидаем», сообщил «Ведомостям» врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Снова вводить коронавирусные ограничения не нужно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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