В России уровень заболеваемости COVID-19 растет четвертую неделю подряд
Подъем заболеваемости коронавирусом в России наблюдается четвертую неделю подряд, на прошлой неделе выявлено более 60 000 случаев COVID-19, что на 33% больше, чем неделей ранее, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«При этом почти 41% всех случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область», – подчеркнули в ведомстве.
Там отметили, что сейчас в России наблюдается возвращение подварианта «омикрон» BA.2 («стелс-омикрон»), который постепенно вытесняет «омикрон» ВА.5, доминировавший в стране ранее. Это происходит из-за постепенного ослабления иммунитета тех россиян, которые уже переболели «стелс-омикроном» год назад. Кроме того, фиксируются и случаи заражения подвариантом «омикрона» «кентавр».
При этом в ведомстве подчеркнули, что болезнь у пациентов с циркулирующими сейчас штаммами коронавируса протекает, как правило, в легкой форме, поэтому введения каких-либо дополнительных противоэпидемических мер не требуется. Гражданам рекомендуется применять базовые меры профилактики – носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и пользоваться антисептиками.
Опрошенные ранее «Ведомостями» эксперты отметили, что подъем заболеваемости COVID-19 и другим ОРВИ в феврале был «вполне ожидаем», однако необходимости возвращать ковидные ограничения сейчас нет.
7 февраля Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю выросла на 11% по сравнению с предыдущей неделей.