Газета
Общество

В России уровень заболеваемости COVID-19 растет четвертую неделю подряд

Ведомости

Подъем заболеваемости коронавирусом в России наблюдается четвертую неделю подряд, на прошлой неделе выявлено более 60 000 случаев COVID-19, что на 33% больше, чем неделей ранее, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«При этом почти 41% всех случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область», – подчеркнули в ведомстве.

Там отметили, что сейчас в России наблюдается возвращение подварианта «омикрон» BA.2 («стелс-омикрон»), который постепенно вытесняет «омикрон» ВА.5, доминировавший в стране ранее. Это происходит из-за постепенного ослабления иммунитета тех россиян, которые уже переболели «стелс-омикроном» год назад. Кроме того, фиксируются и случаи заражения подвариантом «омикрона» «кентавр».

При этом в ведомстве подчеркнули, что болезнь у пациентов с циркулирующими сейчас штаммами коронавируса протекает, как правило, в легкой форме, поэтому введения каких-либо дополнительных противоэпидемических мер не требуется. Гражданам рекомендуется применять базовые меры профилактики – носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и пользоваться антисептиками.

Опрошенные ранее «Ведомостями» эксперты отметили, что подъем заболеваемости COVID-19 и другим ОРВИ в феврале был «вполне ожидаем», однако необходимости возвращать ковидные ограничения сейчас нет.

7 февраля Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю выросла на 11% по сравнению с предыдущей неделей.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных