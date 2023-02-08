В России уровень заболеваемости COVID-19 растет четвертую неделю подряд

Там отметили, что сейчас в России наблюдается возвращение подварианта «омикрон» BA.2 («стелс-омикрон»), который постепенно вытесняет «омикрон» ВА.5, доминировавший в стране ранее. Это происходит из-за постепенного ослабления иммунитета тех россиян, которые уже переболели «стелс-омикроном» год назад. Кроме того, фиксируются и случаи заражения подвариантом «омикрона» «кентавр».