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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 11%

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю выросла на 11% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Общее число заболевших превысило 1 млн человек, добавили в ведомстве.

«Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа, в структуре которых более 65% находок приходится на вирусы гриппа группы B. Из респираторных вирусов негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы и риновирусы», – говорится в сообщении.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила территориальным органам продолжать регламентированные противоэпидемические мероприятия.

В ведомстве также подчеркнули, что продолжается активизация эпидпроцесса по COVID-19. Так, на пятой неделе 2023 г. в России зарегистрировано свыше 60 000 новых случаев, сообщили в ведомстве. Показатель заболеваемости COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей вырос почти на 33%.

19 января в пресс-службе Минздрава сообщили, что свыше 55% россиян, в том числе из группы повышенного риска (беременные женщины, граждане старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниям), привиты от гриппа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных