Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 11%

В ведомстве также подчеркнули, что продолжается активизация эпидпроцесса по COVID-19. Так, на пятой неделе 2023 г. в России зарегистрировано свыше 60 000 новых случаев, сообщили в ведомстве. Показатель заболеваемости COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей вырос почти на 33%.