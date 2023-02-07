Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 11%
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю выросла на 11% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Общее число заболевших превысило 1 млн человек, добавили в ведомстве.
«Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа, в структуре которых более 65% находок приходится на вирусы гриппа группы B. Из респираторных вирусов негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы и риновирусы», – говорится в сообщении.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила территориальным органам продолжать регламентированные противоэпидемические мероприятия.
В ведомстве также подчеркнули, что продолжается активизация эпидпроцесса по COVID-19. Так, на пятой неделе 2023 г. в России зарегистрировано свыше 60 000 новых случаев, сообщили в ведомстве. Показатель заболеваемости COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей вырос почти на 33%.
19 января в пресс-службе Минздрава сообщили, что свыше 55% россиян, в том числе из группы повышенного риска (беременные женщины, граждане старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниям), привиты от гриппа.