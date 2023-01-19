Минздрав заявил, что более 55% населения привиты от гриппа

12 января глава ведомства Анна Попова предупредила, что заболеваемость гриппом в стране продолжит расти, однако подъем не будет значительным. По ее словам, спад заболеваемости в новогодние праздники был связан с тем, что россияне больше времени проводили дома и не обращались за медицинской помощью.