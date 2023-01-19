Минздрав заявил, что более 55% населения привиты от гриппа
Более 55% россиян, в том числе из группы повышенного риска, привиты от гриппа, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
«По оперативным данным, за период проведения в Российской Федерации кампании по вакцинации населения против гриппа привито более 55% граждан, в том числе группа повышенного риска, к которой относятся беременные женщины, граждане старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями», – отметили в министерстве (цитата по ТАСС).
17 января Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ за последнюю неделю выросла в России на 53%. Рост случаев заболевания гриппом и ОРВИ в ведомстве связали с возобновлением активности населения и увеличением обращений за медицинской помощью после праздников. Среди циркулирующих вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — почти 76%.
12 января глава ведомства Анна Попова предупредила, что заболеваемость гриппом в стране продолжит расти, однако подъем не будет значительным. По ее словам, спад заболеваемости в новогодние праздники был связан с тем, что россияне больше времени проводили дома и не обращались за медицинской помощью.