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ВЦИОМ: каждый третий россиянин в этом сезоне переболел гриппом или ОРВИ

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Осенью-зимой гриппом или ОРВИ переболел каждый третий россиянин (35%), следует из результатов опроса ВЦИОМ. Всего в исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

Отмечается, что этот показатель превышает цифры 2018-2019 гг. на 7 п.п., тогда о перенесенной болезни сообщили 28% опрошенных. В то же время 64% респондентов утверждают, что их сезонная вспышка вирусов не коснулась.

Специалисты ВЦИОМ отмечают, что чаще в России болели женщины (39% против 32% мужчин). Также высокий показатель заболеваемости наблюдается в возрастной группе 18-44 лет (43-45%). Представители старшего поколения болели реже. О перенесенной сезонной простуде или гриппе сообщили 26% опрошенных старше 60 лет.

Более половины опрошенных (58%) признались, что боятся заразиться свиным гриппом или столкнуться с болезнью близких, 14% считают, что им и их родным ничего не грозит. При этом прививку от гриппа поставили только 20% респондентов, еще 14% собираются это сделать. 65% россиян признались, что прививку не делали и не планируют. 

Куда чаще опрошенные прибегают в другим мерам профилактики гриппа и ОРВИ — 41% пьет витамины, а 34% занимаются спортом и укрепляют иммунитет закаливанием. Интересно, что носить маски для защиты от вирусов предпочитают 23% респондентов, еще 29% ограничили посещение общественных мест. Не предпринимают никаких профилактических мер 14% россиян.

10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ за последнюю неделю на 52%. В то же время она отметила, что ситуация остается напряженной. Доминирующими среди респираторных заболеваний в стране являются вирусы гриппа — на них приходится 83% всех случаев заражения. Превалирующим по-прежнему остается «свиной» грипп. 

12 января Попова предупредила, что заболеваемость гриппом в стране продолжит расти, однако подъем не будет значительным. По ее словам, спад заболеваемости в новогодние праздники был связан с тем, что россияне больше времени проводили дома и не обращались за медицинской помощью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных