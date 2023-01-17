ВЦИОМ: каждый третий россиянин в этом сезоне переболел гриппом или ОРВИ
Осенью-зимой гриппом или ОРВИ переболел каждый третий россиянин (35%), следует из результатов опроса ВЦИОМ. Всего в исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет.
Отмечается, что этот показатель превышает цифры 2018-2019 гг. на 7 п.п., тогда о перенесенной болезни сообщили 28% опрошенных. В то же время 64% респондентов утверждают, что их сезонная вспышка вирусов не коснулась.
Специалисты ВЦИОМ отмечают, что чаще в России болели женщины (39% против 32% мужчин). Также высокий показатель заболеваемости наблюдается в возрастной группе 18-44 лет (43-45%). Представители старшего поколения болели реже. О перенесенной сезонной простуде или гриппе сообщили 26% опрошенных старше 60 лет.
Более половины опрошенных (58%) признались, что боятся заразиться свиным гриппом или столкнуться с болезнью близких, 14% считают, что им и их родным ничего не грозит. При этом прививку от гриппа поставили только 20% респондентов, еще 14% собираются это сделать. 65% россиян признались, что прививку не делали и не планируют.
Куда чаще опрошенные прибегают в другим мерам профилактики гриппа и ОРВИ — 41% пьет витамины, а 34% занимаются спортом и укрепляют иммунитет закаливанием. Интересно, что носить маски для защиты от вирусов предпочитают 23% респондентов, еще 29% ограничили посещение общественных мест. Не предпринимают никаких профилактических мер 14% россиян.
10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ за последнюю неделю на 52%. В то же время она отметила, что ситуация остается напряженной. Доминирующими среди респираторных заболеваний в стране являются вирусы гриппа — на них приходится 83% всех случаев заражения. Превалирующим по-прежнему остается «свиной» грипп.
12 января Попова предупредила, что заболеваемость гриппом в стране продолжит расти, однако подъем не будет значительным. По ее словам, спад заболеваемости в новогодние праздники был связан с тем, что россияне больше времени проводили дома и не обращались за медицинской помощью.