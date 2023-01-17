ВЦИОМ: каждый третий россиянин в этом сезоне переболел гриппом или ОРВИ

Более половины опрошенных (58%) признались, что боятся заразиться свиным гриппом или столкнуться с болезнью близких, 14% считают, что им и их родным ничего не грозит. При этом прививку от гриппа поставили только 20% респондентов, еще 14% собираются это сделать. 65% россиян признались, что прививку не делали и не планируют.