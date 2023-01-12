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Попова предупредила о дальнейшем подъеме заболеваемости гриппом в России

Ведомости

Заболеваемость гриппом в России, существенно снизившаяся во время праздников, продолжит расти, однако подъем не будет высоким, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24».

Попова подчеркнула, что зафиксированный спад заболеваемости в новогодние праздники связан с тем, что россияне больше времени проводили дома и не обращались за медицинской помощью.

«Буквально в последние дни мы видим ежедневное увеличение количества случаев, не критичное, скорее всего, это обращения за медицинской помощью тех, кто оставался дома...И подъем будет продолжаться, мы не предполагаем, что он будет очень высоким», – приводит ее слова ТАСС.

10 января Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России упала за последнюю неделю на 52%. Доминирующими среди респираторных заболеваний в стране остаются вирусы гриппа – на них приходится 83% всех случаев заражения. Превалирующим при этом по-прежнему остается штамм А(H1N1) – т. е. «свиной» грипп. Обстановка по COVID-19 при этом достаточно стабильна: за первую неделю 2023 г. в РФ зафиксировано более 22 000 случаев этого заболевания, что на 40% меньше, чем неделю назад.

Попова тогда призвала руководителей территориальных органов ведомства не снижать контроля за ситуацией и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия, в частности, обязательное параллельное тестирование на грипп и на COVID-19. Кроме того, Попова поручила продолжить контроль на пунктах пропуска через госграницу на фоне смягчения антиковидных ограничений в Китае.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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