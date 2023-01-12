Попова предупредила о дальнейшем подъеме заболеваемости гриппом в России

10 января Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России упала за последнюю неделю на 52%. Доминирующими среди респираторных заболеваний в стране остаются вирусы гриппа – на них приходится 83% всех случаев заражения. Превалирующим при этом по-прежнему остается штамм А(H1N1) – т. е. «свиной» грипп. Обстановка по COVID-19 при этом достаточно стабильна: за первую неделю 2023 г. в РФ зафиксировано более 22 000 случаев этого заболевания, что на 40% меньше, чем неделю назад.