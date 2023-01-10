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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась на 52%

Ведомости

В России заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжила снижение, упав за последнюю неделю на 52%, об этом сообщили на совещании с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, передает пресс-служба ведомства.

«Было отмечено, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 52%. Общее количество заболевших составило более 580 000 человек», – говорится в сообщении.

Доминирующими среди респираторных заболеваний в стране остаются вирусы гриппа – на них приходится 83% всех случаев заражения. Превалирующим при этом по-прежнему остается штамм А(H1N1) – т. е. «свиной» грипп. Обстановка по COVID-19 при этом достаточно стабильна: за первую неделю 2023 г. в РФ зафиксировано более 22 000 случаев этого заболевания, что на 40% меньше, чем неделю назад.

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При этом Попова подчеркнула, что ситуация с гриппом и ОРВИ остается напряженной. По ее словам, россияне в праздники меньше обращались к врачам, однако сейчас наплыв населения в медучреждения увеличится, в частности, для оформления больничных.

В связи с этим глава Роспотребнадзора призвала руководителей территориальных органов ведомства не снижать контроля за ситуацией и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия, в частности, обязательное параллельное тестирование на грипп и на COVID-19. Кроме того, Попова поручила продолжить контроль на пунктах пропуска через госграницу на фоне смягчения антиковидных ограничений в Китае.

Ранее сегодня, 10 января, глава агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский в своем Telegram-канале сообщил, что безвизовые поездки в Китай для туристических групп могут возобновиться уже 23-24 января. В настоящее время приморское ведомство прорабатывает этот вопрос совместно с Ростуризмом, государственными контролирующими органами и китайскими властями, уточнил он.

В середине декабря 2022 г. Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 35% в сравнении со второй неделей декабря. На неделе с 12 по 22 декабря, по данным НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, уровень заболеваемости был выше еженедельного эпидемического порога на 107% с преобладанием A(H1N1). На ситуацию с подъемом заболеваемости обратил внимание президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, заявив, что привился от гриппа. По данным Роспотребнадзора, от гриппа, кроме президента, привилось еще примерно 76 млн человек, что составляет 52% от общего числа граждан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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