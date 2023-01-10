Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась на 52%

В середине декабря 2022 г. Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 35% в сравнении со второй неделей декабря. На неделе с 12 по 22 декабря, по данным НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, уровень заболеваемости был выше еженедельного эпидемического порога на 107% с преобладанием A(H1N1). На ситуацию с подъемом заболеваемости обратил внимание президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, заявив, что привился от гриппа. По данным Роспотребнадзора, от гриппа, кроме президента, привилось еще примерно 76 млн человек, что составляет 52% от общего числа граждан.