Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась на 52%
В России заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжила снижение, упав за последнюю неделю на 52%, об этом сообщили на совещании с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, передает пресс-служба ведомства.
«Было отмечено, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 52%. Общее количество заболевших составило более 580 000 человек», – говорится в сообщении.
Доминирующими среди респираторных заболеваний в стране остаются вирусы гриппа – на них приходится 83% всех случаев заражения. Превалирующим при этом по-прежнему остается штамм А(H1N1) – т. е. «свиной» грипп. Обстановка по COVID-19 при этом достаточно стабильна: за первую неделю 2023 г. в РФ зафиксировано более 22 000 случаев этого заболевания, что на 40% меньше, чем неделю назад.
При этом Попова подчеркнула, что ситуация с гриппом и ОРВИ остается напряженной. По ее словам, россияне в праздники меньше обращались к врачам, однако сейчас наплыв населения в медучреждения увеличится, в частности, для оформления больничных.
В связи с этим глава Роспотребнадзора призвала руководителей территориальных органов ведомства не снижать контроля за ситуацией и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия, в частности, обязательное параллельное тестирование на грипп и на COVID-19. Кроме того, Попова поручила продолжить контроль на пунктах пропуска через госграницу на фоне смягчения антиковидных ограничений в Китае.
Ранее сегодня, 10 января, глава агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский в своем Telegram-канале сообщил, что безвизовые поездки в Китай для туристических групп могут возобновиться уже 23-24 января. В настоящее время приморское ведомство прорабатывает этот вопрос совместно с Ростуризмом, государственными контролирующими органами и китайскими властями, уточнил он.
В середине декабря 2022 г. Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 35% в сравнении со второй неделей декабря. На неделе с 12 по 22 декабря, по данным НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, уровень заболеваемости был выше еженедельного эпидемического порога на 107% с преобладанием A(H1N1). На ситуацию с подъемом заболеваемости обратил внимание президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, заявив, что привился от гриппа. По данным Роспотребнадзора, от гриппа, кроме президента, привилось еще примерно 76 млн человек, что составляет 52% от общего числа граждан.