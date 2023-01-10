Пассажирские автобусы пересекли границу России и Китая впервые с 2020 года

Пассажирское направление было закрыто в 2020 г. из-за пандемии COVID-19. Оно возобновилось 8 января 2023 г. в пункте пропуска МАПП Краскино — МАПП Хуньчунь, отметили в пресс-службе. Сейчас добраться из РФ в Китай наземным путем можно с помощью регулярного пассажирского транспорта. У путешественников при себе должен быть отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Карантин для туристов отменен.