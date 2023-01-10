Пассажирские автобусы пересекли границу России и Китая впервые с 2020 года
Четыре пассажирских автобуса 9 января пересекли российско-китайскую границу. Это случилось впервые с 2020 г., сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.
«Четыре пассажирских автобуса с гражданами Китая оформили сотрудники Уссурийской таможни в пункте пропуска МАПП Краскино 9 января 2023 года. Два автобуса оформлено на выезд в КНР, два — на въезд в Россию», — сказано в сообщении.
Всего границу России и Китая пересекли 28 граждан КНР: 10 из них выехали из России, а 18 — въехали в страну. Среди них в том числе были сотрудники международных организаций, добавили в пресс-службе.
Уточняется, что люди поехали в Китай по рабочим вопросам, а также в связи с предстоящими китайскими новогодними праздниками. При этом туристические группы по-прежнему российско-китайскую границу не пересекают, подчеркнули в пресс-службе.
Пассажирское направление было закрыто в 2020 г. из-за пандемии COVID-19. Оно возобновилось 8 января 2023 г. в пункте пропуска МАПП Краскино — МАПП Хуньчунь, отметили в пресс-службе. Сейчас добраться из РФ в Китай наземным путем можно с помощью регулярного пассажирского транспорта. У путешественников при себе должен быть отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Карантин для туристов отменен.
Ранее сегодня, 10 января, глава агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский в своем Telegram-канале сообщил, что безвизовые поездки в Китай для туристических групп могут возобновиться уже 23-24 января. В настоящее время приморское ведомство прорабатывает этот вопрос совместно с Ростуризмом, государственными контролирующими органами и китайскими властями, уточнил он.