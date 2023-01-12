Эксперты назвали самый опасный сценарий распространения «кракена» в России

«Кракен» — это комбинация двух вариантов омикрона. С гриппами и ОРВИ он не должен мутировать, они все-таки слишком далеко друг от друга. Я больше боюсь, чтобы новый штамм не мутировал с уханьским вариантом [коронавируса] или более ранними штаммами с высокой летальностью, это будет опасно», — подчеркнул он. Неблагоприятное течение болезни может вызывать и так называемая сочетанная инфекция, когда к коронавирусу присоединяются инфекции ОРВИ или грипп или наоборот. Это дает дополнительную нагрузку на все органы и системы организма, отметил эксперт.