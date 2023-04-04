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Общество

62% работающих за границей россиян заявили, что готовы вернуться

Ведомости

Больше половины (62%) россиян, работающих за границей, заявили, что готовы вернуться в страну в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании «Яков и Партнеры» (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) и HeadHunter, передает агентство «РИА Новости».

Основные причины, по которым респонденты хотели бы вернуться в Россию, — личные обстоятельства, лучшие карьерные возможности, а также более благоприятный экономический прогноз, говорится в исследовании. «В этих условиях можно ожидать, что миграционный поток, который возник в 2022 г., может поменять свое направление уже в ближайшие год-два», — сделала вывод партнер «Яков и Партнеры» Елена Кузнецова.

В то же время число россиян, готовых покинуть страну ради карьерных возможностей, выросло до 58% (против 47% в 2020 г.). Но активно ищут такие возможности лишь 6% опрошенных, уточняют авторы опроса. Чаще всего респонденты отвечают, что хотели бы переехать в США и Канаду. 

Около 40% соискателей готовы переехать в другой регион страны ради увеличения зарплаты. Каждый второй россиянин хотел бы переехать в Москву, столица России заняла первое место в этом списке. На второй строчке оказался Санкт-Петербург, а на третьей — Южный федеральный округ.

После начала спецоперации было несколько волн эмиграции из России, в особенности релокация оказала влияние на IT-отрасль. По оценке Российской ассоциации электронной коммерции (РАЭК), сразу после начала боевых действий в феврале 2022 г. страну покинуло до 70 000 IT-специалистов. При этом в мае премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что 85% уехавших айтишников вернулись в Россию. Вторая волна эмиграции случилась после объявления частичной мобилизации в РФ.

Осенью прошлого года Минцифры заявило, что готовит программу по возвращению в Россию специалистов в области IT. Заинтересованность в возвращении айтишников также выразили в Кремле. В Госдуме же предложили проработать запрет удаленки для уехавших работников. На фоне этого VK разрешила сотрудникам работать удаленно только на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных