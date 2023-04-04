62% работающих за границей россиян заявили, что готовы вернуться

После начала спецоперации было несколько волн эмиграции из России, в особенности релокация оказала влияние на IT-отрасль. По оценке Российской ассоциации электронной коммерции (РАЭК), сразу после начала боевых действий в феврале 2022 г. страну покинуло до 70 000 IT-специалистов. При этом в мае премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что 85% уехавших айтишников вернулись в Россию. Вторая волна эмиграции случилась после объявления частичной мобилизации в РФ.