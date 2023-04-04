62% работающих за границей россиян заявили, что готовы вернуться
Больше половины (62%) россиян, работающих за границей, заявили, что готовы вернуться в страну в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании «Яков и Партнеры» (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) и HeadHunter, передает агентство «РИА Новости».
Основные причины, по которым респонденты хотели бы вернуться в Россию, — личные обстоятельства, лучшие карьерные возможности, а также более благоприятный экономический прогноз, говорится в исследовании. «В этих условиях можно ожидать, что миграционный поток, который возник в 2022 г., может поменять свое направление уже в ближайшие год-два», — сделала вывод партнер «Яков и Партнеры» Елена Кузнецова.
В то же время число россиян, готовых покинуть страну ради карьерных возможностей, выросло до 58% (против 47% в 2020 г.). Но активно ищут такие возможности лишь 6% опрошенных, уточняют авторы опроса. Чаще всего респонденты отвечают, что хотели бы переехать в США и Канаду.
Около 40% соискателей готовы переехать в другой регион страны ради увеличения зарплаты. Каждый второй россиянин хотел бы переехать в Москву, столица России заняла первое место в этом списке. На второй строчке оказался Санкт-Петербург, а на третьей — Южный федеральный округ.
После начала спецоперации было несколько волн эмиграции из России, в особенности релокация оказала влияние на IT-отрасль. По оценке Российской ассоциации электронной коммерции (РАЭК), сразу после начала боевых действий в феврале 2022 г. страну покинуло до 70 000 IT-специалистов. При этом в мае премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что 85% уехавших айтишников вернулись в Россию. Вторая волна эмиграции случилась после объявления частичной мобилизации в РФ.
Осенью прошлого года Минцифры заявило, что готовит программу по возвращению в Россию специалистов в области IT. Заинтересованность в возвращении айтишников также выразили в Кремле. В Госдуме же предложили проработать запрет удаленки для уехавших работников. На фоне этого VK разрешила сотрудникам работать удаленно только на территории России.