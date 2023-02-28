VK разрешила сотрудникам удаленный режим работы только на территории России
VK разрешила сотрудникам работать в удаленном режиме при условии нахождения в России, передает ТАСС со ссылкой на копию отправленного им письма.
«Мы сохраняем этот формат [удаленной работы], но уточняем, что он возможен с территории России», – говорится в письме. Нахождение на территории России необходимо для того, чтобы «находиться в одном контексте с пользователями и понимать их потребности», уточняет компания.
В пресс-службе VK агентству сообщили, что полноформатная удаленная работа со всеми доступами, включая работу с данными пользователей, возможна из офиса или удаленно с территории России.
Ранее в разговоре с «Ведомостями» глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас допустил введение ограничений для граждан РФ, которые уехали из страны на фоне начала частичной мобилизации. Он добавил, что, по его мнению, ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести для сотрудников «чувствительных» сфер экономики. В качестве примеров таких сфер он назвал транспортную безопасность и госсектор.
Госдума на пленарном заседании 22 февраля также приняла постановление с рекомендацией Минцифры рассмотреть вопрос о запрете удаленной работы для IT-специалистов, которые покинули Россию. Глава Минцифры Максут Шадаев, комментируя массовый отъезд IT-специалистов из России, выступил против «драконовских мер» в отношении работников IT-отрасли. По его словам, необходимо создать условия, чтобы специалисты захотели вернуться в Россию.