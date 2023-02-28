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Бизнес

VK разрешила сотрудникам удаленный режим работы только на территории России

Ведомости

VK разрешила сотрудникам работать в удаленном режиме при условии нахождения в России, передает ТАСС со ссылкой на копию отправленного им письма.

«Мы сохраняем этот формат [удаленной работы], но уточняем, что он возможен с территории России», – говорится в письме. Нахождение на территории России необходимо для того, чтобы «находиться в одном контексте с пользователями и понимать их потребности», уточняет компания.

В пресс-службе VK агентству сообщили, что полноформатная удаленная работа со всеми доступами, включая работу с данными пользователей, возможна из офиса или удаленно с территории России.

Ранее в разговоре с «Ведомостями» глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас допустил введение ограничений для граждан РФ, которые уехали из страны на фоне начала частичной мобилизации. Он добавил, что, по его мнению, ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести для сотрудников «чувствительных» сфер экономики. В качестве примеров таких сфер он назвал транспортную безопасность и госсектор.

Госдума на пленарном заседании 22 февраля также приняла постановление с рекомендацией Минцифры рассмотреть вопрос о запрете удаленной работы для IT-специалистов, которые покинули Россию. Глава Минцифры Максут Шадаев, комментируя массовый отъезд IT-специалистов из России, выступил против «драконовских мер» в отношении работников IT-отрасли. По его словам, необходимо создать условия, чтобы специалисты захотели вернуться в Россию. 

Ранее по теме: В Госдуме предложили запретить удаленку для ряда выехавших из РФ IT-специалистов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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