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Общество

В Госдуме предложили запретить удаленку для ряда выехавших из РФ IT-специалистов

Ведомости

Комитет Госдумы по информационной политике, технологиям и связи рекомендовал Минцифры вместе с ГД проработать вопрос о запрете удаленки для ряда IT-специалистов, покинувших Россию после начала спецоперации.

Об этом говорится в проекте постановления, разработанном после «правительственного часа» с участием главы Минцифры Максута Шадаева 20 декабря 2022 г.

В соответствии с документом, запретить удаленно работать предлагается специалистам, занятым разработкой, внедрением и администрированием государственных информационных систем (ГИС), информационных систем объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также оборотом персональных данных.

К ГИС относятся, например, Единая биометрическая система (ЕБС), информационная система мониторинга товаров (ГИС МТ), единый портал государственных услуг, сервис Росимущества «Федеральное имущество онлайн» и др.

К КИИ, отмечает «Интерфакс», относятся информационные системы и сети, автоматизированные системы управления, функционирующие в сферах здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, финансов и др.

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Ранее Шадаев, комментируя отъезд некоторых айтишников из России, выступил против «драконовских мер» в отношении работников IT-отрасли. По его словам, необходимо создать условия, чтобы специалисты захотели вернуться в Россию. В январе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что IT-специалисты являются ценными кадрами для России, Кремль заинтересован в создании необходимых условий для их возвращения.

В январе газета «Коммерсантъ» писала, что Минцифры обсуждает с отраслевыми ассоциациями возможные меры, которые позволят стимулировать возвращение в Россию уехавших IT-специалистов. В качестве «пряников» гарантированное предоставление брони от призыва в ВС России, а также полная или частичная оплата перелета в РФ, «кнутом» же может стать повышение НДФЛ с 13 до 30% для работающих из-за рубежа даже при сохранении формального налогового резидентства.

До этого в разговоре с «Ведомостями» глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас допустил введение ограничений для граждан РФ, которые уехали из страны на фоне начала частичной мобилизации. Он добавил, что, по его мнению, ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести для сотрудников «чувствительных» сфер экономики. В качестве примеров таких сфер он назвал транспортную безопасность и госсектор.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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