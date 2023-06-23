Газета
Общество

Мурашко: жителям новых регионов не нужно предъявлять полис ОМС в медучреждениях

Ведомости

Жителям новых российских регионов не нужно предъявлять полис обязательного медицинского страхования (ОМС) для получения медицинской помощи до конца текущего года, сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«В Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях предъявление медицинского полиса до конца года не требуется – медицинская помощь оказывается бесплатно», – приводит его слова ТАСС.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

31 мая вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством заявила, что все жители новых регионов должны получить полисы ОМС до конца 2023 г. По ее словам, это необходимо сделать, чтобы «полноценно с 1 января 2024 г. вступить в систему обязательного медицинского страхования». В новых регионах России уже восстановили 87 медицинских учреждений, добавила Голикова. Правительство планирует продолжить эту работу. До конца 2023 г. должны восстановить еще более 90 объектов.

В начале января глава федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил, что система ОМС в полном объеме заработает в новых регионах России с 2024 г.

30 сентября 2022 г. Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных