Мурашко: жителям новых регионов не нужно предъявлять полис ОМС в медучреждениях

31 мая вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством заявила, что все жители новых регионов должны получить полисы ОМС до конца 2023 г. По ее словам, это необходимо сделать, чтобы «полноценно с 1 января 2024 г. вступить в систему обязательного медицинского страхования». В новых регионах России уже восстановили 87 медицинских учреждений, добавила Голикова. Правительство планирует продолжить эту работу. До конца 2023 г. должны восстановить еще более 90 объектов.