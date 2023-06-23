Мурашко: жителям новых регионов не нужно предъявлять полис ОМС в медучреждениях
Жителям новых российских регионов не нужно предъявлять полис обязательного медицинского страхования (ОМС) для получения медицинской помощи до конца текущего года, сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«В Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях предъявление медицинского полиса до конца года не требуется – медицинская помощь оказывается бесплатно», – приводит его слова ТАСС.
31 мая вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством заявила, что все жители новых регионов должны получить полисы ОМС до конца 2023 г. По ее словам, это необходимо сделать, чтобы «полноценно с 1 января 2024 г. вступить в систему обязательного медицинского страхования». В новых регионах России уже восстановили 87 медицинских учреждений, добавила Голикова. Правительство планирует продолжить эту работу. До конца 2023 г. должны восстановить еще более 90 объектов.
В начале января глава федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил, что система ОМС в полном объеме заработает в новых регионах России с 2024 г.
30 сентября 2022 г. Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда».