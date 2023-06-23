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Общество

Роспотребнадзор рекомендовал регионам быть готовыми к профилактике чумы

Ведомости

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике чумы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

В пресс-службе Роспотребнадзора объяснили, что целью постановления является «минимизация рисков завоза этой опасной болезни на территорию нашей страны».

В связи с этим главам регионов рекомендовали обеспечить готовность уполномоченных органов власти и медорганизаций к проведению профилактических мер, обеспечить соблюдение требований по санитарно-эпидемиологическому благополучию и проинформировать жителей регионов о мерах профилактики чумы, в том числе о вакцинации. 

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Помимо этого, в рамках постановления руководителям территориальных органов Роспотребнадзора необходимо проверить готовность госпитальной базы в случае обнаружения больного чумой, организовать инструктаж работников туристической отрасли по мерам личной профилактики и первичным противоэпидемическим мероприятиям и др. 

Ранее Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии выявил 137 природных очагов бубонной чумы в 17 регионах страны, в том числе на границе с Россией и Китаем. По информации исследовательского центра, природные очаги  чумы, которые находятся ближе всего к России, зафиксированы в северо-западном регионе Увс, который граничит с республикой Тува. В предыдущий раз исследование в этом регионе проходили в прошлом году, эпидемиологи из России и Монголии установили, что активность природного очага болезни увеличилась. 23 июня в Роспотребнадзоре сообщили, что в последний раз случай заболевания чумой был зафиксирован в России в 2017 г.

Бубонная чума — острая инфекционная болезнь, вызываемая бактериями Yersinia pestis и проявляющаяся в двух основных формах — бубонной и легочной. Переносчиками чумы являются блохи, живущие в шерсти грызунов. Заболевание передается человеку при укусе инфицированными блохами. При чуме воспаляются лимфатические узлы, так что внешне напоминают бобы. Именно отсюда и пошло название болезни: «джумма» в переводе с арабского означает «боб».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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