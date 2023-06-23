Роспотребнадзор рекомендовал регионам быть готовыми к профилактике чумы

Ранее Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии выявил 137 природных очагов бубонной чумы в 17 регионах страны, в том числе на границе с Россией и Китаем. По информации исследовательского центра, природные очаги чумы, которые находятся ближе всего к России, зафиксированы в северо-западном регионе Увс, который граничит с республикой Тува. В предыдущий раз исследование в этом регионе проходили в прошлом году, эпидемиологи из России и Монголии установили, что активность природного очага болезни увеличилась. 23 июня в Роспотребнадзоре сообщили, что в последний раз случай заболевания чумой был зафиксирован в России в 2017 г.