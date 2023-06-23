В Монголии зафиксировали 137 природных очагов чумы

Сейчас случаи бубонной чумы единичны, вспышки заболевания наблюдаются крайне редко. Чаще всего случаи заражения фиксируются в Китае. В июне 2022 г. главный санитарный врач Анна Попова подписала постановление «О дополнительных мерах по профилактике чумы в России» из-за сохраняющихся рисков активизации ее природных очагов на территории России и риска ее завоза из-за границы. В связи с этим главам регионов рекомендовали обеспечить готовность уполномоченных органов власти и медорганизаций к проведению профилактических мер, обеспечить соблюдение требований по санитарно-эпидемиологическому благополучию и проинформировать жителей регионов о мерах профилактики чумы, в том числе о вакцинации.