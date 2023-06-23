В Монголии зафиксировали 137 природных очагов чумы
Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии выявил 137 природных очагов бубонной чумы в 17 регионах страны, в том числе на границе с Россией и Китаем. Об этом говорится в исследовании, обнародованном на 25-й международной конференции «Проблемы зоонозных инфекций», пишет ТАСС.
«По результатам последних исследований в стране обнаружены 137 природных очагов чумы в 17 аймаках (регионах. – Ред.). В зоне повышенного риска западные регионы на границе РФ и КНР, где ежегодно регистрируются случаи заболевания людей чумой», – сказано в исследовании.
По информации исследовательского центра, природные очаги чумы, которые находятся ближе всего к России, зафиксированы в северо-западном регионе Увс, который граничит с республикой Тува. В предыдущий раз исследования в этом регионе проходили в прошлом году, эпидемиологи из России и Монголии установили, что активность природного очага болезни увеличилась.
В то же время ближе всего к Китаю очаги чумы зарегистрированы в районе Ховд, где за последние 30 лет наблюдений заболели 32 человека, из них 13 умерли. Уточняется, что случаи заболевания и смерти в этом регионе фиксировались в 2020 и 2022 гг.
Бубонная чума — острая инфекционная болезнь, вызываемая бактериями Yersinia pestis и проявляющаяся в двух основных формах — бубонной и легочной. Переносчиками чумы являются блохи, живущие в шерсти грызунов. Заболевание передается человеку при укусе инфицированными блохами. При чуме воспаляются лимфатические узлы, так что внешне напоминают бобы. Именно отсюда и пошло название болезни: «джумма» в переводе с арабского означает «боб».
Сейчас случаи бубонной чумы единичны, вспышки заболевания наблюдаются крайне редко. Чаще всего случаи заражения фиксируются в Китае. В июне 2022 г. главный санитарный врач Анна Попова подписала постановление «О дополнительных мерах по профилактике чумы в России» из-за сохраняющихся рисков активизации ее природных очагов на территории России и риска ее завоза из-за границы. В связи с этим главам регионов рекомендовали обеспечить готовность уполномоченных органов власти и медорганизаций к проведению профилактических мер, обеспечить соблюдение требований по санитарно-эпидемиологическому благополучию и проинформировать жителей регионов о мерах профилактики чумы, в том числе о вакцинации.