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Попова подписала постановление о мерах профилактики из-за риска завоза чумы

Ведомости

Главный санитарный врач Анна Попова подписала постановление «О дополнительных мерах по профилактике чумы в России» из-за сохраняющихся рисков активизации ее природных очагов на территории РФ и риска ее завоза из-за границы.

В документе главам регионов рекомендуется обеспечить готовность уполномоченных органов власти и медорганизаций к проведению профилактических мер; обеспечить соблюдение требований по санитарно-эпидемиологическому благополучию и проинформировать жителей регионов о мерах профилактики чумы, в том числе о вакцинации.

Руководителям управлений Роспотребнадзора Попова рекомендовала внести предложения по актуализации противочумных мероприятий; оценить готовность больниц к первичным противоэпидемическим мероприятиям на случай выявления пациента с подозрением на чуму и организовать теоретическую и практическую подготовку медработников, сотрудников КПП и пунктов временного размещения людей для прибывающих в Россию.

В документе говорится, что региональные минздравы должны обеспечить немедленное информирование Роспотребнадзора о каждом выявленном случае чумы в регионе, принять меры по повышению настороженности медиков к выявлению случаев чумы, а также обеспечить соблюдение строгого противоэпидемического режима в инфекционных стационарах, которые планируется использовать для пациентов с чумой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных