Попова подписала постановление о мерах профилактики из-за риска завоза чумы

В документе говорится, что региональные минздравы должны обеспечить немедленное информирование Роспотребнадзора о каждом выявленном случае чумы в регионе, принять меры по повышению настороженности медиков к выявлению случаев чумы, а также обеспечить соблюдение строгого противоэпидемического режима в инфекционных стационарах, которые планируется использовать для пациентов с чумой.