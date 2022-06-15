Попова подписала постановление о мерах профилактики из-за риска завоза чумы
Главный санитарный врач Анна Попова подписала постановление «О дополнительных мерах по профилактике чумы в России» из-за сохраняющихся рисков активизации ее природных очагов на территории РФ и риска ее завоза из-за границы.
В документе главам регионов рекомендуется обеспечить готовность уполномоченных органов власти и медорганизаций к проведению профилактических мер; обеспечить соблюдение требований по санитарно-эпидемиологическому благополучию и проинформировать жителей регионов о мерах профилактики чумы, в том числе о вакцинации.
Руководителям управлений Роспотребнадзора Попова рекомендовала внести предложения по актуализации противочумных мероприятий; оценить готовность больниц к первичным противоэпидемическим мероприятиям на случай выявления пациента с подозрением на чуму и организовать теоретическую и практическую подготовку медработников, сотрудников КПП и пунктов временного размещения людей для прибывающих в Россию.
В документе говорится, что региональные минздравы должны обеспечить немедленное информирование Роспотребнадзора о каждом выявленном случае чумы в регионе, принять меры по повышению настороженности медиков к выявлению случаев чумы, а также обеспечить соблюдение строгого противоэпидемического режима в инфекционных стационарах, которые планируется использовать для пациентов с чумой.