Роспотребнадзор рассказал, когда в России был зафиксирован последний случай чумы
В России не фиксировали случаи заражения человека бубонной чумой с 2017 г. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию по природным очагам на территориях, граничащих с РФ. В России благодаря эффективным профилактическим мероприятиям не было случаев заражения человека чумой с 2017 г.», – сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что в России регулярно проводят мероприятия по вакцинации жителей территорий, где находятся природные очаги, а также контролируют численность животных-переносчиков.
Хотя в России и нет поводов для беспокойства, в мировом масштабе угроза распространения чумы остается актуальной, отметили в Роспотребнадзоре. Там указали на «эпидемиологическое неблагополучие» в Конго, Мадагаскаре, Монголии и др.
Ранее Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии выявил 137 природных очагов бубонной чумы в 17 регионах страны, в том числе на границе с Россией и Китаем. По информации исследовательского центра, природные очаги чумы, которые находятся ближе всего к России, зафиксированы в северо-западном регионе Увс, который граничит с Республикой Тувой. В предыдущий раз исследование в этом регионе проходили в прошлом году, эпидемиологи из России и Монголии установили, что активность природного очага болезни увеличилась.
Бубонная чума — острая инфекционная болезнь, вызываемая бактериями Yersinia pestis и проявляющаяся в двух основных формах — бубонной и легочной. Переносчиками чумы являются блохи, живущие в шерсти грызунов. Заболевание передается человеку при укусе инфицированными блохами. При чуме воспаляются лимфатические узлы — так, что внешне напоминают бобы. Именно отсюда и пошло название болезни: «джумма» в переводе с арабского означает «боб».