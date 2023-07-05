Штрафы за недопуск газовщиков в квартиры могут увеличить до 10 000 рублей

1 марта депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении поправки в закон о газоснабжении в России, согласно которым проверка газового оборудования в квартирах станет обязательной для всех жильцов. 18 марта президент России Владимир Путин подписал документ. Согласно одобренным поправкам, теперь жильцы многоквартирного дома должны заключать договоры обслуживания с той же газовой организацией, с которой сотрудничает управляющая компания (УК). В декабре 2022 г. «Известия» писали, что до принятия закона жильцы квартир могли заключать такие договоры со сторонними организациями или не подписывать их вовсе. В результате около 10–50% квартир не проверяются годами, что приводит к несчастным случаям.