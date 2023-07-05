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Общество

Штрафы за недопуск газовщиков в квартиры могут увеличить до 10 000 рублей

Ведомости

Правительство одобрило законопроект, согласно которому штрафы за недопуск в квартиры газовщиков и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов могут вырасти до 10 000 руб. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на отзыв правительства на документ.

Предполагается, что документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму. По словам одного из авторов законопроекта, сенатора Андрея Кутепова, документ направлен на повышение уровня безопасности при использовании газового оборудования в жилых домах. В случае принятия законопроекта число аварий с бытовым газом должно уменьшиться.

Сейчас штрафы за недопуск газовщиков составляют от 1000 до 2000 руб. для граждан. Законопроектом предлагается увеличить их в пять раз – до 10 000 руб. При этом для должностных лиц административная ответственность вырастет до 100 000 руб., а для юрлиц – до 500 000 руб.

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1 марта депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении поправки в закон о газоснабжении в России, согласно которым проверка газового оборудования в квартирах станет обязательной для всех жильцов. 18 марта президент России Владимир Путин подписал документ. Согласно одобренным поправкам, теперь жильцы многоквартирного дома должны заключать договоры обслуживания с той же газовой организацией, с которой сотрудничает управляющая компания (УК). В декабре 2022 г. «Известия» писали, что до принятия закона жильцы квартир могли заключать такие договоры со сторонними организациями или не подписывать их вовсе. В результате около 10–50% квартир не проверяются годами, что приводит к несчастным случаям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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