Штрафы за недопуск газовщиков в квартиры могут увеличить до 10 000 рублей
Правительство одобрило законопроект, согласно которому штрафы за недопуск в квартиры газовщиков и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов могут вырасти до 10 000 руб. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на отзыв правительства на документ.
Предполагается, что документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму. По словам одного из авторов законопроекта, сенатора Андрея Кутепова, документ направлен на повышение уровня безопасности при использовании газового оборудования в жилых домах. В случае принятия законопроекта число аварий с бытовым газом должно уменьшиться.
Сейчас штрафы за недопуск газовщиков составляют от 1000 до 2000 руб. для граждан. Законопроектом предлагается увеличить их в пять раз – до 10 000 руб. При этом для должностных лиц административная ответственность вырастет до 100 000 руб., а для юрлиц – до 500 000 руб.
1 марта депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении поправки в закон о газоснабжении в России, согласно которым проверка газового оборудования в квартирах станет обязательной для всех жильцов. 18 марта президент России Владимир Путин подписал документ. Согласно одобренным поправкам, теперь жильцы многоквартирного дома должны заключать договоры обслуживания с той же газовой организацией, с которой сотрудничает управляющая компания (УК). В декабре 2022 г. «Известия» писали, что до принятия закона жильцы квартир могли заключать такие договоры со сторонними организациями или не подписывать их вовсе. В результате около 10–50% квартир не проверяются годами, что приводит к несчастным случаям.