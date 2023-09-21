Газета
Общество

Концерт рэпера Snoop Dogg в Ереване перенесли после событий в Карабахе

Ведомости

Концерт американского рэпера Snoop Dogg в Ереване, который должен был пройти 23 сентября, перенесли на неопределенный срок на фоне событий вокруг Нагорного Карабаха. Об этом организатор мероприятия Doping Space сообщил в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Мы с сожалением сообщаем, что правительство Армении официально сообщило о решении перенести концерт Snoop Dogg, намеченный на 23 сентября», – говорится в сообщении.

Doping Space принесла извинения и уточнила, что информация о возврате билетов и новой дате концерта появится в ближайшее время. Организаторы мероприятия также осудили «широкомасштабную агрессию» Азербайджана и выразили соболезнования семьям погибших. 

В августе правительство Армении выделило на организацию в Ереване концерта Snoop Dogg 2,3 млрд драмов (около $6 млн). Власти республики отмечали, что благодаря этому билеты будут продаваться «по довольно доступным ценам». Ожидалось, что концерт посетят от 20 000 до 25 000 зрителей – как жители страны, так и туристы. 20 сентября Telegram-канал Mash утверждал, что несмотря на ситуацию в Нагорном Карабахе, концерт Snoop Dogg состоится.

Ранее по теме: Российские миротворцы эвакуировали 5000 человек в Нагорном Карабахе

Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, 19 сентября. На следующий день непризнанная республика заявила о заключении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при участии российских миротворцев.

Днем 20 сентября омбудсмен Армении Анаит Манасян сообщила, что за время обстрелов в Нагорном Карабахе погибли 32 человека. Семь из них – мирные жители, в том числе два ребенка. Ранения получили более 200 человек, в том числе 35 представителей мирного населения, 13 из которых – дети. Позже в офисе уполномоченного по правам человека Гегама Степаняна в Нагорном Карабахе заявили о 200 погибших и свыше 400 пострадавших.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных