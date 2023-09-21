Концерт рэпера Snoop Dogg в Ереване перенесли после событий в Карабахе

Днем 20 сентября омбудсмен Армении Анаит Манасян сообщила, что за время обстрелов в Нагорном Карабахе погибли 32 человека. Семь из них – мирные жители, в том числе два ребенка. Ранения получили более 200 человек, в том числе 35 представителей мирного населения, 13 из которых – дети. Позже в офисе уполномоченного по правам человека Гегама Степаняна в Нагорном Карабахе заявили о 200 погибших и свыше 400 пострадавших.