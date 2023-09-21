Концерт рэпера Snoop Dogg в Ереване перенесли после событий в Карабахе
Концерт американского рэпера Snoop Dogg в Ереване, который должен был пройти 23 сентября, перенесли на неопределенный срок на фоне событий вокруг Нагорного Карабаха. Об этом организатор мероприятия Doping Space сообщил в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
«Мы с сожалением сообщаем, что правительство Армении официально сообщило о решении перенести концерт Snoop Dogg, намеченный на 23 сентября», – говорится в сообщении.
Doping Space принесла извинения и уточнила, что информация о возврате билетов и новой дате концерта появится в ближайшее время. Организаторы мероприятия также осудили «широкомасштабную агрессию» Азербайджана и выразили соболезнования семьям погибших.
В августе правительство Армении выделило на организацию в Ереване концерта Snoop Dogg 2,3 млрд драмов (около $6 млн). Власти республики отмечали, что благодаря этому билеты будут продаваться «по довольно доступным ценам». Ожидалось, что концерт посетят от 20 000 до 25 000 зрителей – как жители страны, так и туристы. 20 сентября Telegram-канал Mash утверждал, что несмотря на ситуацию в Нагорном Карабахе, концерт Snoop Dogg состоится.
Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, 19 сентября. На следующий день непризнанная республика заявила о заключении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при участии российских миротворцев.
Днем 20 сентября омбудсмен Армении Анаит Манасян сообщила, что за время обстрелов в Нагорном Карабахе погибли 32 человека. Семь из них – мирные жители, в том числе два ребенка. Ранения получили более 200 человек, в том числе 35 представителей мирного населения, 13 из которых – дети. Позже в офисе уполномоченного по правам человека Гегама Степаняна в Нагорном Карабахе заявили о 200 погибших и свыше 400 пострадавших.