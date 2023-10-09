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Суд на три месяца продлил арест троих обвиняемых в теракте на Крымском мосту

Ведомости

Московский городской суд продлил арест троих обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту. Они останутся в СИЗО до 8 января 2024 г. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на в пресс-службу суда.

Александр Былин, Олег Антипов и Дмитрий Тяжелых обвиняются по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц). Все трое не признают вину.

В материалах дела утверждается, что вина троих обвиняемых подтверждается оперативно-разыскными мероприятиями, допросами свидетелей, экспертизами и иными доказательствами.

Ранее по теме: На Крымском мосту подорван автомобиль и загорелись цистерны с топливом

8 октября 2022 г. на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовой автомобиль. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крыма. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. 

Ранее по теме: Глава СБУ рассказал о своем участии в организации теракта на Крымском мосту

Украина уже официально признала причастность к данному теракту.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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