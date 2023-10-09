Суд на три месяца продлил арест троих обвиняемых в теракте на Крымском мосту
Московский городской суд продлил арест троих обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту. Они останутся в СИЗО до 8 января 2024 г. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на в пресс-службу суда.
Александр Былин, Олег Антипов и Дмитрий Тяжелых обвиняются по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц). Все трое не признают вину.
В материалах дела утверждается, что вина троих обвиняемых подтверждается оперативно-разыскными мероприятиями, допросами свидетелей, экспертизами и иными доказательствами.
8 октября 2022 г. на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовой автомобиль. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крыма. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Украина уже официально признала причастность к данному теракту.