В сектор Газа за сутки въехали 70 грузовиков с гумпомощью
За последние сутки в сектор Газа через КПП «Рафах» въехали 70 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщили в офисе координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), который действует при минобороны.
«Сегодня [6 ноября] 70 грузовиков с международной гуманитарной помощью были осмотрены и доставлены в Газу через контрольно-пропускной пункт "Рафах". В грузовиках были лекарства, продовольствие и вода», – сказано в сообщении, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter).
Количество погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 10 000 человек. Бомбардировки анклава армией Израиля начались 7 октября после того, как палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы страны. В ходе нападения погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками.
27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции и призвали жителей севера сектора Газа переехать на юг. 2 ноября израильская армия провела операцию по окружению города Газа, начав затем бои в городе с боевиками «Хамаса».
27 октября Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта. В ней осуждается насилие против мирных граждан с обеих сторон, а также содержится призыв освободить незаконно удерживаемых пленных, соблюдать гуманитарное право – не наносить удары по мирным, гражданским объектам.