В сектор Газа за сутки въехали 70 грузовиков с гумпомощью

Количество погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 10 000 человек. Бомбардировки анклава армией Израиля начались 7 октября после того, как палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы страны. В ходе нападения погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками.