Кравцов: в школах появятся комиссии для защиты учителей
В российских школах создадут специальные комиссии, которые будут заниматься вопросами по защите авторитета учителя. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью ТАСС.
«Будут созданы комиссии специальные в школах, куда при необходимости могут обратиться и родители напрямую. <…> Это тоже очень важно, чтобы было объективное рассмотрение <...> вопросов, которые возникают», – сказал он.
27 октября в Госдуму внесли законопроект, который направлен на повышение авторитета педагога. В частности, изменения усиливают роль педагога в процессе обучения и воспитания в школе, а также обеспечивают права работников «в части уважения человеческого достоинства, недопущения применения физического и психического насилия».
Ранее в Минцифры предложили внедрить автоматическую проверку домашних заданий школьников. По словам заместитель министра цифрового развития Олега Качанова, инициатива войдет в число обязательных требований типовой государственной информационной системы общего образования. Он добавил, что инструмент поможет уменьшить нагрузку на учителей.