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Кравцов: в школах появятся комиссии для защиты учителей

Ведомости

В российских школах создадут специальные комиссии, которые будут заниматься вопросами по защите авторитета учителя. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью ТАСС.

«Будут созданы комиссии специальные в школах, куда при необходимости могут обратиться и родители напрямую. <…> Это тоже очень важно, чтобы было объективное рассмотрение <...> вопросов, которые возникают», – сказал он.

В Госдуму внесли законопроект об ограничении использования смартфонов в школах

27 октября в Госдуму внесли законопроект, который направлен на повышение авторитета педагога. В частности, изменения усиливают роль педагога в процессе обучения и воспитания в школе, а также обеспечивают права работников «в части уважения человеческого достоинства, недопущения применения физического и психического насилия».

Ранее в Минцифры предложили внедрить автоматическую проверку домашних заданий школьников. По словам заместитель министра цифрового развития Олега Качанова, инициатива войдет в число обязательных требований типовой государственной информационной системы общего образования. Он добавил, что инструмент поможет уменьшить нагрузку на учителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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