В Госдуму внесли законопроект об ограничении использования смартфонов в школах
В России могут законодательно запретить использовать смартфоны на уроках, за исключением экстренных случаев и с целью обучения. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы, он опубликован в электронной базе нижней палаты.
«Реализация данного положения позволит минимизировать факторы отвлечения внимания обучающихся во время проведения учебных занятий», – говорится в пояснительной записке к документу.
«Речь не идет ни о каких запретах. Ученик будет всегда на связи с родителями, но в образовательном процессе мобильные устройства должны использоваться исключительно с разрешения учителя», – прокомментировал инициативу министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Также законопроект предлагает ввести дисциплинарные взыскания к школьникам, нарушающим правила внутреннего распорядка. Взыскания планируют применять к обучающимся, «нарушающим и (или) ущемляющим права педагогических работников».
«Именно педагог выстраивает образовательный процесс на уроке, он – главный человек в классе, а качество обучения напрямую зависит от вовлеченности ребят и соблюдения ими дисциплины. Поэтому предложено законодательно закрепить обязанность обучающихся соблюдать внутренний распорядок школы, в первую очередь ответственно вести себя на уроках, быть дисциплинированными и включенными в процесс обучения», – объяснил Кравцов.
Законопроектом предполагается усиление роли руководителя образовательной организации в предотвращении конфликтных ситуаций, устанавливается его обязанность принимать необходимые меры, направленные на соблюдение прав участников образовательного процесса.
«В случае возникновения спорных или конфликтных ситуаций в школе большую роль в их решении планируется отвести директору. Тем самым происходит выравнивание прав и обязанностей всех участников образовательного процесса», – подчеркнул министр.
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