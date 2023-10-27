В Госдуму внесли законопроект об ограничении использования смартфонов в школах

«Именно педагог выстраивает образовательный процесс на уроке, он – главный человек в классе, а качество обучения напрямую зависит от вовлеченности ребят и соблюдения ими дисциплины. Поэтому предложено законодательно закрепить обязанность обучающихся соблюдать внутренний распорядок школы, в первую очередь ответственно вести себя на уроках, быть дисциплинированными и включенными в процесс обучения», – объяснил Кравцов.