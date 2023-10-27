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В Госдуму внесли законопроект об ограничении использования смартфонов в школах

Ведомости

В России могут законодательно запретить использовать смартфоны на уроках, за исключением экстренных случаев и с целью обучения. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы, он опубликован в электронной базе нижней палаты.

«Реализация данного положения позволит минимизировать факторы отвлечения внимания обучающихся во время проведения учебных занятий», – говорится в пояснительной записке к документу.

«Речь не идет ни о каких запретах. Ученик будет всегда на связи с родителями, но в образовательном процессе мобильные устройства должны использоваться исключительно с разрешения учителя», – прокомментировал инициативу министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Также законопроект предлагает ввести дисциплинарные взыскания к школьникам, нарушающим правила внутреннего распорядка. Взыскания планируют применять к обучающимся, «нарушающим и (или) ущемляющим права педагогических работников».

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«Именно педагог выстраивает образовательный процесс на уроке, он – главный человек в классе, а качество обучения напрямую зависит от вовлеченности ребят и соблюдения ими дисциплины. Поэтому предложено законодательно закрепить обязанность обучающихся соблюдать внутренний распорядок школы, в первую очередь ответственно вести себя на уроках, быть дисциплинированными и включенными в процесс обучения», – объяснил Кравцов.

Законопроектом предполагается усиление роли руководителя образовательной организации в предотвращении конфликтных ситуаций, устанавливается его обязанность принимать необходимые меры, направленные на соблюдение прав участников образовательного процесса.

«В случае возникновения спорных или конфликтных ситуаций в школе большую роль в их решении планируется отвести директору. Тем самым происходит выравнивание прав и обязанностей всех участников образовательного процесса», – подчеркнул министр.

4 августа президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном трудовом воспитании школьников с учетом их возрастных особенностей. В качестве примеров назвали высадку деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятиям, помощь в библиотеке, музее и т. п. Легализация общественно-полезного труда позволит внести изменения в федеральные государственные образовательные стандарты.

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27 октября Минцифры РФ предложило внедрить автоматическую проверку домашних заданий для школьников. Для этого планируется разработать типовое решение, отвечающее требованиям Минпросвещения и Минцифры. Его смогут использовать регионы, у которых нет средств и технических компетенций, чтобы разработать собственное.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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