Думский комитет одобрил ко второму чтению законопроект о трудовом воспитании

Думский комитет одобрил ко второму чтению законопроект о трудовом воспитанииОдна из поправок предполагает введение в школах профориентации
Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Одна из предложенных поправок вводит понятие профориентации для школьников. «Это могут быть походы на предприятия – то, что было в нашем детстве. Сейчас этим многие занимаются, но не все», – заявила глава комитета Ольга Казакова. Разрабатывать концепцию профориентации будет Минпросвещения.
Один из авторов законопроекта – зампредседателя думского комитета по молодежной политике Михаил Киселев («Единая Россия») пояснил «Ведомостям», что профориентация видится ему как дополнительные программы – возможно, во внеурочное время, когда школьники могут сходить на экскурсии, познакомиться с местными производствами, увидеть своими глазами, как трудятся люди разных профессий. «Ничто не мешает профориентацию закладывать и в программу уроков труда. Здесь, наверное, будет зависеть и от учителей, как они будут выстраивать уроки», – считает он. Чем больше школьник сможет узнать о своих возможностях, тем осознаннее будет его выбор в будущем, заключил Киселев.
Законопроект об участии школьников в общественно полезном труде был внесен в Госдуму 24 мая. Авторы инициативы предлагают отменить норму о запрете привлечения к труду обучающихся без их согласия или согласия их родителей (ч. 4 ст. 34 закона «Об образовании в РФ»). В качестве примеров общественно полезной работы Казакова называла высадку деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятиям, помощь в библиотеке, музее и т. п. Также она отметила, что вопросы соблюдения чистоты и порядка в образовательных организациях «не должны зависеть от желания или нежелания кого-либо». «Это элемент единого образовательного и воспитательного пространства», – заявляла ранее депутат.
Законопроект с юридической точки зрения не многое изменит для школ: им и раньше не запрещалось прописывать и реализовывать трудовое воспитание, считает ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ Анна Вавилова. При этом легализация этого аспекта позволит внести изменения в федеральные государственные образовательные стандарты. «Это часть воспитательного процесса, которая ранее была не оформлена. Раньше все думали: не является ли принудительным трудом попросить ребенка вытереть доску? Теперь такого не будет», – указывает она.
Вавилова считает, что воспитание всегда рассматривалось как часть образования, при этом всегда должна была быть четкая установка: «если это стоит в программе, значит, можно». Не стоит в программе – значит, есть риск быть обвиненным в принудительном труде со всеми вытекающими негативными последствиями, заключила эксперт. Директор института педагогики и психологии образования МГПУ Александр Савенков рассказал, что в советское время трудовое воспитание включало в себя и профориентацию. «Труд – это когда ты на заводе оттачиваешь какие-то железки, убираешь на улице мусор или ухаживаешь за животными в колхозе. Советская профориентация была направлена на то, чтобы сориентировать ребенка на эти профессии», – отмечает он.