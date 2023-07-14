Думский комитет одобрил ко второму чтению законопроект о трудовом воспитании

Вавилова считает, что воспитание всегда рассматривалось как часть образования, при этом всегда должна была быть четкая установка: «если это стоит в программе, значит, можно». Не стоит в программе – значит, есть риск быть обвиненным в принудительном труде со всеми вытекающими негативными последствиями, заключила эксперт. Директор института педагогики и психологии образования МГПУ Александр Савенков рассказал, что в советское время трудовое воспитание включало в себя и профориентацию. «Труд – это когда ты на заводе оттачиваешь какие-то железки, убираешь на улице мусор или ухаживаешь за животными в колхозе. Советская профориентация была направлена на то, чтобы сориентировать ребенка на эти профессии», – отмечает он.