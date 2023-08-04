Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном трудовом воспитании школьников с учетом их возрастных особенностей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон, в частности, отменяет норму о запрете привлечения к труду обучающихся без их согласия или согласия их родителей (ч. 4 ст. 34 закона «Об образовании в РФ»).
Законопроект об участии школьников в общественно полезном труде был внесен в Госдуму 24 мая. В качестве примеров общественно полезной работы авторы назвали высадку деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятиям, помощь в библиотеке, музее и т. п.
Законопроект с юридической точки зрения не многое изменит для школ: им и раньше не запрещалось прописывать и реализовывать трудовое воспитание. Легализация общественно-полезного труда позволит внести изменения в федеральные государственные образовательные стандарты, писали «Ведомости».