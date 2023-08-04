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Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном трудовом воспитании школьников с учетом их возрастных особенностей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон, в частности, отменяет норму о запрете привлечения к труду обучающихся без их согласия или согласия их родителей (ч. 4 ст. 34 закона «Об образовании в РФ»).

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Законопроект об участии школьников в общественно полезном труде был внесен в Госдуму 24 мая. В качестве примеров общественно полезной работы авторы назвали высадку деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятиям, помощь в библиотеке, музее и т. п.

Законопроект с юридической точки зрения не многое изменит для школ: им и раньше не запрещалось прописывать и реализовывать трудовое воспитание. Легализация общественно-полезного труда позволит внести изменения в федеральные государственные образовательные стандарты, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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