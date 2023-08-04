Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников

Законопроект об участии школьников в общественно полезном труде был внесен в Госдуму 24 мая. В качестве примеров общественно полезной работы авторы назвали высадку деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятиям, помощь в библиотеке, музее и т. п.