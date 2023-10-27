Минцифры предлагает внедрить автоматическую проверку домашних заданий школьников
Автоматическая проверка школьных домашних заданий войдет в число обязательных требований типовой государственной информационной системы общего образования. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития Олег Качанов.
Качанов пояснил, что будет разработано типовое решение, отвечающее требованиям Минпросвещения и Минцифры. Его смогут использовать регионы, у которых нет средств и технических компетенций, чтобы разработать собственное, добавил замминистра. Типовое решение будет на базе Московской электронной школы (МЭШ), но допускается появление и других.
По словам Качанова, вопрос проверки домашних заданий в автоматическом режиме постоянно «мелькает» на стратегических сессиях, но нигде не ставится «во главу угла», хотя этот инструмент разгружает учителей.
«Автоматическая проверка домашних заданий, мы рассчитываем, должна войти в требования. Это то, что должно быть обеспечено в типовом решении и в тех решениях, которые развивают регионы самостоятельно», – рассказал Качанов в рамках форума «Проф-IT» (цитата по «Прайму»).
В 2021 г. в паспорте Стратегии цифровой трансформации образования, подготовленной Минпросвещения, говорилось, что к 2030 г. около 50% домашних заданий будет проверяться автоматически с использованием экспертных систем искусственного интеллекта. Такая функция должна входить в сервис «Цифровой помощник учителя».
В феврале 2023 г. мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что планируется расширить опыт проекта «Московская электронная школа» (МЭШ) на все регионы России. Как тогда отмечал Собянин, МЭШ появилась в 2016 г. и помогает педагогам и ученикам на разных этапах обучения – от проведения контрольных работ и проверки домашнего задания до использования программы проекта в качестве электронной доски в классе.