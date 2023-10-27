Газета
Общество

Минцифры предлагает внедрить автоматическую проверку домашних заданий школьников

Ведомости

Автоматическая проверка школьных домашних заданий войдет в число обязательных требований типовой государственной информационной системы общего образования. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития Олег Качанов.

Качанов пояснил, что будет разработано типовое решение, отвечающее требованиям Минпросвещения и Минцифры. Его смогут использовать регионы, у которых нет средств и технических компетенций, чтобы разработать собственное, добавил замминистра. Типовое решение будет на базе Московской электронной школы (МЭШ), но допускается появление и других.

По словам Качанова, вопрос проверки домашних заданий в автоматическом режиме постоянно «мелькает» на стратегических сессиях, но нигде не ставится «во главу угла», хотя этот инструмент разгружает учителей.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

«Автоматическая проверка домашних заданий, мы рассчитываем, должна войти в требования. Это то, что должно быть обеспечено в типовом решении и в тех решениях, которые развивают регионы самостоятельно», – рассказал Качанов в рамках форума «Проф-IT» (цитата по «Прайму»).

В 2021 г. в паспорте Стратегии цифровой трансформации образования, подготовленной Минпросвещения, говорилось, что к 2030 г. около 50% домашних заданий будет проверяться автоматически с использованием экспертных систем искусственного интеллекта. Такая функция должна входить в сервис «Цифровой помощник учителя».

В феврале 2023 г. мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что планируется расширить опыт проекта «Московская электронная школа» (МЭШ) на все регионы России. Как тогда отмечал Собянин, МЭШ появилась в 2016 г. и помогает педагогам и ученикам на разных этапах обучения – от проведения контрольных работ и проверки домашнего задания до использования программы проекта в качестве электронной доски в классе.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных