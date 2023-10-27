Минцифры предлагает внедрить автоматическую проверку домашних заданий школьников

В феврале 2023 г. мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что планируется расширить опыт проекта «Московская электронная школа» (МЭШ) на все регионы России. Как тогда отмечал Собянин, МЭШ появилась в 2016 г. и помогает педагогам и ученикам на разных этапах обучения – от проведения контрольных работ и проверки домашнего задания до использования программы проекта в качестве электронной доски в классе.