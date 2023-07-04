В Нидерландах школьникам запретят использовать смартфоны на занятиях

«Смотреть видео в TikTok во время занятий, отправлять сообщения одноклассникам или делиться фотографиями через Snapchat будет запрещено. Мобильные телефоны, планшеты и смарт-часы больше не будут разрешены в классах с 1 января следующего года, поскольку они отвлекают и ухудшают успеваемость учащихся», – сообщила пресс-служба. Уточняется, что министр образования, культуры и науки Нидерландов Роберт Дейкграф согласовал это с некоторыми организациями.