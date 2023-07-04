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Общество

В Нидерландах школьникам запретят использовать смартфоны на занятиях

Ведомости

Школьникам в Нидерландах с января 2024 г. запретят пользоваться мобильными телефонами, планшетами и смарт-часами на уроках, следует из сообщения правительства страны.

«Смотреть видео в TikTok во время занятий, отправлять сообщения одноклассникам или делиться фотографиями через Snapchat будет запрещено. Мобильные телефоны, планшеты и смарт-часы больше не будут разрешены в классах с 1 января следующего года, поскольку они отвлекают и ухудшают успеваемость учащихся», – сообщила пресс-служба. Уточняется, что министр образования, культуры и науки Нидерландов Роберт Дейкграф согласовал это с некоторыми организациями.

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По словам Дейкграфа, смартфонам «не место в классе». Он отметил, что ученики должны иметь возможность сконцентрироваться на обучении, а мобильные телефоны не дают этого сделать «со всеми вытекающими последствиями». Письмо министра было направлено в палату представителей (нижняя палата парламента) Нидерландов.

Летом 2022 г. министерство просвещения России запретило использование телефонов на уроках. Тогда министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что запрет распространяется только на часы занятий, а в остальное время школьники могут воспользоваться гаджетами.

До этого с таким предложением выступал помощник президента России, экс-министр культуры Владимир Мединский. Он отмечал, что запрет школьникам использовать смартфоны во время занятий можно провести в качестве эксперимента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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