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Общество

Минпромторг предложил начать маркировать учебную литературу в 2024 году

Ведомости

Министерство промышленности и торговли России предложило с 1 сентября 2024 г. по 31 августа 2025 г. провести эксперимент по маркировке учебной литературы. Проект постановления опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Одной из целей эксперимента является определение и согласование с федеральными органами исполнительной власти и производителями, импортерами, организациями оптовой и розничной торговли состава сведений о товаре, позволяющего однозначно идентифицировать печатную продукцию как учебную литературу. Подчеркивается, что участие в эксперименте – добровольное.

В пояснительной записке отмечается, что проект разработал Минпромторг в рамках проработки предложений Российского книжного союза. Проект предусматривает апробацию механизмов цифровой маркировки учебников, а также создание условий для защиты интересов производителей и покупателей.

25 сентября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ФАС разобраться в скачке цен на учебники, выпущенных издательством «Просвещение». По мнению Матвиенко, такие материалы должны быть согласованы с государством, но издавать их могут разные организации. Она подчеркнула, что монополизация рынка недопустима – это влияет на бюджеты регионов. Издательство «Просвещение» в свою очередь заявило, что формирует цены в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства и соблюдает запрет на необоснованное повышение стоимости учебников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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