Минпромторг предложил начать маркировать учебную литературу в 2024 году

25 сентября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ФАС разобраться в скачке цен на учебники, выпущенных издательством «Просвещение». По мнению Матвиенко, такие материалы должны быть согласованы с государством, но издавать их могут разные организации. Она подчеркнула, что монополизация рынка недопустима – это влияет на бюджеты регионов. Издательство «Просвещение» в свою очередь заявило, что формирует цены в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства и соблюдает запрет на необоснованное повышение стоимости учебников.