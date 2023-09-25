В «Просвещении» ответили на заявление Матвиенко о повышении цен на учебники

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на пленарном заседании о резком росте цен на учебники «Просвещения» практически во всех регионах России. Она поручила ФАС разобраться в ситуации, а также отметила монополию издательства на выпуск учебно-методической литературы. По мнению Матвиенко, такие материалы должны быть согласованы с государством, но издавать их могут разные организации. Она подчеркнула, что монополизация рынка недопустима – это влияет на бюджеты регионов.