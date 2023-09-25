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Бизнес

В «Просвещении» ответили на заявление Матвиенко о повышении цен на учебники

Ведомости

Издательство «Просвещение» формирует цены в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства и соблюдает запрет на необоснованное повышение стоимости учебников. Об этом заявили в пресс-службе компании.

«Занимая доминирующее положение на рынке школьных учебников, издательство неукоснительно соблюдает антимонопольные требования к ценообразованию. <...> Цена новых государственных учебников по истории России и всемирной истории <...> на 20% ниже по сравнению с предыдущими учебниками по этому предмету», – отметили в «Просвещении».

Издательство добавило, что считает максимальное удержание цен одним из приоритетов и соблюдает с 2020 г. согласованную с ФАС торговую политику, которая регламентирует продажи выпускаемой учебно-методической литературы. В 2023 г. удалось избежать значительного повышения цен на учебники, несмотря на рост стоимости бумаги, картона и типографских красок, отметили в «Просвещении».

Ранее по теме: Матвиенко призвала ФАС разобраться в скачке цен на учебники

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на пленарном заседании о резком росте цен на учебники «Просвещения» практически во всех регионах России. Она поручила ФАС разобраться в ситуации, а также отметила монополию издательства на выпуск учебно-методической литературы. По мнению Матвиенко, такие материалы должны быть согласованы с государством, но издавать их могут разные организации. Она подчеркнула, что монополизация рынка недопустима – это влияет на бюджеты регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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