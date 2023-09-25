Матвиенко призвала ФАС разобраться в скачке цен на учебники

«Почему у нас монополия на издание учебников? Может быть, поэтому цены растут? Да, контент должен разрабатываться под руководством Министерства просвещения единый – но печатать учебники могут и другие издательства. Нужно устроить какую-то конкуренцию нормальную, здоровую», – заявила Матвиенко (цитата по «РИА Новости»).