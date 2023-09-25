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Экономика

Матвиенко призвала ФАС разобраться в скачке цен на учебники

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба должна проверить ситуацию с резким ростом цен на учебники, выпущенные издательством «Просвещение». С таким поручением выступила на пленарном заседании в Совете Федерации спикер Валентина Матвиенко.

«Почему у нас монополия на издание учебников? Может быть, поэтому цены растут? Да, контент должен разрабатываться под руководством Министерства просвещения единый – но печатать учебники могут и другие издательства. Нужно устроить какую-то конкуренцию нормальную, здоровую», – заявила Матвиенко (цитата по «РИА Новости»).

Спикер поручила председателю комитета по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой направить запрос в ФАС с просьбой проверить законность повышения цен. Она подчеркнула, что монополизация рынка недопустима – это влияет на бюджеты регионов.

Минпросвещения: все ученики 11-х классов обеспечены новыми учебниками истории

Матвиенко также сообщила, что практически все субъекты столкнулись с дефицитом школьных учебных пособий. Она поручила сенаторам разобраться в ситуации и призвала оказать помощь новым регионам. Спикер подчеркнула, что все школы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях должны быть обеспечены учебниками. 

Ранее Минпросвещения сообщило, что ученики 11-х классов получили новые учебники по истории с разделом о «современных исторических событиях». В регионы доставили более 755 000 экземпляров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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