Матвиенко призвала ФАС разобраться в скачке цен на учебники
Федеральная антимонопольная служба должна проверить ситуацию с резким ростом цен на учебники, выпущенные издательством «Просвещение». С таким поручением выступила на пленарном заседании в Совете Федерации спикер Валентина Матвиенко.
«Почему у нас монополия на издание учебников? Может быть, поэтому цены растут? Да, контент должен разрабатываться под руководством Министерства просвещения единый – но печатать учебники могут и другие издательства. Нужно устроить какую-то конкуренцию нормальную, здоровую», – заявила Матвиенко (цитата по «РИА Новости»).
Спикер поручила председателю комитета по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой направить запрос в ФАС с просьбой проверить законность повышения цен. Она подчеркнула, что монополизация рынка недопустима – это влияет на бюджеты регионов.
Матвиенко также сообщила, что практически все субъекты столкнулись с дефицитом школьных учебных пособий. Она поручила сенаторам разобраться в ситуации и призвала оказать помощь новым регионам. Спикер подчеркнула, что все школы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях должны быть обеспечены учебниками.
Ранее Минпросвещения сообщило, что ученики 11-х классов получили новые учебники по истории с разделом о «современных исторических событиях». В регионы доставили более 755 000 экземпляров.