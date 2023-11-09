Путин поздравил Александру Пахмутову с 94-летием

Александра Пахмутова – советский и российский композитор, пианистка, автор песен, общественный деятель. В советский период была одним из самых востребованных композиторов, удостоилась дважды Государственной премии СССР, премии имени Ленинского комсомола, звания Героя социалистического труда и народной артистки СССР. Написала более 400 песен, среди которых «Нежность», «Старый клен», «Беловежская пуща», «Как молоды мы были», «Надежда», «Мелодия», «Я не могу иначе», финальная песня Олимпиады-1980 «До свиданья, Москва». Большинство из композиций было создано в соавторстве с мужем – поэтом-песенником Николаем Добронравовым. Добронравов умер 17 сентября 2023 г.