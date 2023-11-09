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Путин поздравил Александру Пахмутову с 94-летием

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Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову. 9 ноября ей исполнилось 94 года. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Президент отметил, что творчество Пахмутовой пользуется всенародной любовью, «пробуждает в сердцах людей самые светлые чувства, дарит им душевное тепло».

Путин пожелал композитору доброго здоровья и бодрости духа.

Александра Пахмутова – советский и российский композитор, пианистка, автор песен, общественный деятель. В советский период была одним из самых востребованных композиторов, удостоилась дважды Государственной премии СССР, премии имени Ленинского комсомола, звания Героя социалистического труда и народной артистки СССР. Написала более 400 песен, среди которых «Нежность», «Старый клен», «Беловежская пуща», «Как молоды мы были», «Надежда», «Мелодия», «Я не могу иначе», финальная песня Олимпиады-1980 «До свиданья, Москва». Большинство из композиций было создано в соавторстве с мужем – поэтом-песенником Николаем Добронравовым. Добронравов умер 17 сентября 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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