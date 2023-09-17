Умер автор песни «Трус не играет в хоккей» Николай Добронравов

Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 г. в Ленинграде. В 1950 г. он окончил Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе имени Горького, а в 1952 г. — Московский городской педагогический институт имени Потемкина. С 1956 г. и до самой смерти являлся мужем и соавтором композитора, пианистки, народной артистки СССР Александры Пахмутовой. Детей у них не было.