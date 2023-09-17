Умер автор песни «Трус не играет в хоккей» Николай Добронравов
В возрасте 94 лет умер поэт-песенник Николай Добронравов, муж композитора Александры Пахмутовой. Об этом сообщил певец Николай Басков в своем Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
«Только что узнал — не стало Николая Николаевича Добронравова», — написал он, процитировав строки из песни «Надежда», сочиненной поэтом.
О смерти Добронравова также сообщила «Экспресс-газета». По данным издания, он умер «после тяжелой и продолжительной болезни».
В декабре 2020 г. стало известно, что у 91-летней Пахмутовой и 92-летнего Добронравова диагностирован коронавирус, они были госпитализированы. Из больницы их выписали в январе 2021 г.
Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 г. в Ленинграде. В 1950 г. он окончил Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе имени Горького, а в 1952 г. — Московский городской педагогический институт имени Потемкина. С 1956 г. и до самой смерти являлся мужем и соавтором композитора, пианистки, народной артистки СССР Александры Пахмутовой. Детей у них не было.
Добронравов снялся в двух фильмах — «Спортивная честь» (1951 г.) и «Возвращение Василия Бортникова» (1953 г.). В 1981 г. вышла картина «О спорт, ты — мир!», его сценарий и тексты песен написал Добронравов.
Среди избранных песен, написанных Добронравовым: «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Команда молодости нашей», «Трус не играет в хоккей», «И вновь продолжается бой», «Нежность», «Беловежская пуща», «Как молоды мы были», «Нам не жить друг без друга», «Птица счастья», «Старый клен» и др. Эти песни были написаны на музыку Пахмутовой.