Литва приостанавливала пропуск транспорта на границе с Белоруссией
В литовском пункте пропуска на границе с Белоруссией временно приостанавливалось оформление транспорта, следующего в Литву. Об этом сообщила пресс-служба пограничного комитета Белоруссии.
Литовская сторона не пропускала легковые автомобили и грузовики через пункт Мядининкай (сопредельный белорусский – Каменный Лог) с 03:00 14 июля, уточнили в погранкомитете. По его информации, на КПП отмечались проблемы в работе программного обеспечения.
«В этой связи сопредельной стороной по техническим причинам временно приостановлено оформление легкового и грузового транспорта, следующего в Литву», – сообщили в комитете, добавив, что в направлении Белоруссии оформление производится в штатном режиме.
Позднее в тот же день Минск сообщил о возобновлении оформления транспорта литовской стороной.
29 февраля пограничный комитет Белоруссии сообщил, что Литва с 1 марта в одностороннем порядке закроет пункты пропуска Лаворишкес (Котловка) и Райгардас (Привалка). Там также предупредили об ограничениях на нерегулярные пассажирские перевозки автобусами и запрет на пересечение границы для велосипедистов через Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони). Правительство Литвы объясняло, что такие меры направлены на решение вопросов национальной безопасности, пресечение контрабанды и предотвращение нарушений международных санкций. 3 марта таможня Белоруссии заявила, что после закрытия двух таможенных постов с Литвой белорусская сторона быстро пропускает автомобили, а литовская будто «специально» создает затор на границе.