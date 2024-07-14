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Литва приостанавливала пропуск транспорта на границе с Белоруссией

Ведомости

В литовском пункте пропуска на границе с Белоруссией временно приостанавливалось оформление транспорта, следующего в Литву. Об этом сообщила пресс-служба пограничного комитета Белоруссии. 

Литовская сторона не пропускала легковые автомобили и грузовики через пункт Мядининкай (сопредельный белорусский – Каменный Лог) с 03:00 14 июля, уточнили в погранкомитете. По его информации, на КПП отмечались проблемы в работе программного обеспечения.

«В этой связи сопредельной стороной по техническим причинам временно приостановлено оформление легкового и грузового транспорта, следующего в Литву», – сообщили в комитете, добавив, что в направлении Белоруссии оформление производится в штатном режиме.

Позднее в тот же день Минск сообщил о возобновлении оформления транспорта литовской стороной. 

29 февраля пограничный комитет Белоруссии сообщил, что Литва с 1 марта в одностороннем порядке закроет пункты пропуска Лаворишкес (Котловка) и Райгардас (Привалка). Там также предупредили об ограничениях на нерегулярные пассажирские перевозки автобусами и запрет на пересечение границы для велосипедистов через Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони). Правительство Литвы объясняло, что такие меры направлены на решение вопросов национальной безопасности, пресечение контрабанды и предотвращение нарушений международных санкций. 3 марта таможня Белоруссии заявила, что после закрытия двух таможенных постов с Литвой белорусская сторона быстро пропускает автомобили, а литовская будто «специально» создает затор на границе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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