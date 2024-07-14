Литва приостанавливала пропуск транспорта на границе с Белоруссией

29 февраля пограничный комитет Белоруссии сообщил, что Литва с 1 марта в одностороннем порядке закроет пункты пропуска Лаворишкес (Котловка) и Райгардас (Привалка). Там также предупредили об ограничениях на нерегулярные пассажирские перевозки автобусами и запрет на пересечение границы для велосипедистов через Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони). Правительство Литвы объясняло, что такие меры направлены на решение вопросов национальной безопасности, пресечение контрабанды и предотвращение нарушений международных санкций. 3 марта таможня Белоруссии заявила, что после закрытия двух таможенных постов с Литвой белорусская сторона быстро пропускает автомобили, а литовская будто «специально» создает затор на границе.