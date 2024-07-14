Умерла сыгравшая в сериалах «Беверли-Хиллз» и «Зачарованные» актриса Шеннен Доэрти

Доэрти известна по сериалам «Беверли-Хиллз 90210» и «Зачарованные». Актрисе диагностировали рак груди в 2015 г., который затем распространился на лимфоузлы. Через год лечения Доэрти объявила, что болезнь перешла в стадию ремиссии, но рак вернулся в 2020 г., прогрессировав до четвертой стадии.