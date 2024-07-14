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Умерла сыгравшая в сериалах «Беверли-Хиллз» и «Зачарованные» актриса Шеннен Доэрти

Ведомости

Американская актриса Шеннен Доэрти умерла после долгих лет борьбы с раком в возрасте 53 лет, сообщает People со ссылкой на публициста Лесли Слоан.

«С тяжелым сердцем я подтверждаю кончину актрисы Шеннен Доэрти. В субботу, 13 июля, она проиграла битву с раком после многих лет борьбы с болезнью», – сказала Слоан в эксклюзивном заявлении для издания.

Доэрти известна по сериалам «Беверли-Хиллз 90210» и «Зачарованные». Актрисе диагностировали рак груди в 2015 г., который затем распространился на лимфоузлы. Через год лечения Доэрти объявила, что болезнь перешла в стадию ремиссии, но рак вернулся в 2020 г., прогрессировав до четвертой стадии.

Актриса перенесла операцию по удалению опухоли головного мозга. Весной 2024 г. в эфире своего подкаста она заявила, что расстается со своими вещами, поскольку готовится к смерти.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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