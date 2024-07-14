Умерла сыгравшая в сериалах «Беверли-Хиллз» и «Зачарованные» актриса Шеннен Доэрти
Американская актриса Шеннен Доэрти умерла после долгих лет борьбы с раком в возрасте 53 лет, сообщает People со ссылкой на публициста Лесли Слоан.
«С тяжелым сердцем я подтверждаю кончину актрисы Шеннен Доэрти. В субботу, 13 июля, она проиграла битву с раком после многих лет борьбы с болезнью», – сказала Слоан в эксклюзивном заявлении для издания.
Доэрти известна по сериалам «Беверли-Хиллз 90210» и «Зачарованные». Актрисе диагностировали рак груди в 2015 г., который затем распространился на лимфоузлы. Через год лечения Доэрти объявила, что болезнь перешла в стадию ремиссии, но рак вернулся в 2020 г., прогрессировав до четвертой стадии.
Актриса перенесла операцию по удалению опухоли головного мозга. Весной 2024 г. в эфире своего подкаста она заявила, что расстается со своими вещами, поскольку готовится к смерти.