«Шереметьево» 14 июля введет ограничения на взлет и посадку самолетов

Во избежание скопления воздушных судов в зоне ожидания Московского авиационного узла время прибытия отдельных рейсов «Аэрофлота» будет сдвинуто на более позднее, предупредил перевозчик. Пассажирам сообщили о вынужденных изменениях в расписании, а транзитных путешественников авиакомпания бесплатно переоформляет на ближайшие рейсы, добавили в пресс-службе. По информации «Аэрофлота», вылеты рейсов из «Шереметьево» будут осуществляться по фактической погоде.