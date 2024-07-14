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«Шереметьево» 14 июля введет ограничения на взлет и посадку самолетов

Ведомости

Аэропорт «Шереметьево» из-за ожидаемой непогоды в Москве 14 июля вводит временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

Самолетам не разрешат садиться и взлетать в «Шереметьево» 14 июля начиная с 17.00, уточнили в пресс-службе. 

Во избежание скопления воздушных судов в зоне ожидания Московского авиационного узла время прибытия отдельных рейсов «Аэрофлота» будет сдвинуто на более позднее, предупредил перевозчик. Пассажирам сообщили о вынужденных изменениях в расписании, а транзитных путешественников авиакомпания бесплатно переоформляет на ближайшие рейсы, добавили в пресс-службе. По информации «Аэрофлота», вылеты рейсов из «Шереметьево» будут осуществляться по фактической погоде.

Позже в аэропорту сообщили, что ограничения были отменены на фоне изменения метеосводки. Воздушная гавань осуществляет прием и отправку рейсов в штатном режиме.

По данным синоптиков, 14 июля температура воздуха в столичном регионе днем составит 28-30 градусов тепла, но пройдет кратковременный дождь, местами сильный. При грозе порывы будут достигать 15 м/c.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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