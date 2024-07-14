«Шереметьево» 14 июля введет ограничения на взлет и посадку самолетов
Самолетам не разрешат садиться и взлетать в «Шереметьево» 14 июля начиная с 17.00, уточнили в пресс-службе.
Во избежание скопления воздушных судов в зоне ожидания Московского авиационного узла время прибытия отдельных рейсов «Аэрофлота» будет сдвинуто на более позднее, предупредил перевозчик. Пассажирам сообщили о вынужденных изменениях в расписании, а транзитных путешественников авиакомпания бесплатно переоформляет на ближайшие рейсы, добавили в пресс-службе. По информации «Аэрофлота», вылеты рейсов из «Шереметьево» будут осуществляться по фактической погоде.
Позже в аэропорту сообщили, что ограничения были отменены на фоне изменения метеосводки. Воздушная гавань осуществляет прием и отправку рейсов в штатном режиме.
По данным синоптиков, 14 июля температура воздуха в столичном регионе днем составит 28-30 градусов тепла, но пройдет кратковременный дождь, местами сильный. При грозе порывы будут достигать 15 м/c.