Генпрокуратура сообщила о хищениях более 3 млрд рублей из средств нацпроектов

За шесть месяцев 2024 г. было выявлено более 58 000 нарушений. Для их устранения внесено 22 000 представлений, принесено свыше 2000 протестов, в суды направлено 6700 заявлений на сумму 2,9 млрд руб. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 14 800 лиц, также было возбуждено 500 уголовных дел.