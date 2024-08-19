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Генпрокуратура сообщила о хищениях более 3 млрд рублей из средств нацпроектов

Ведомости

По материалам прокуратуры были возбуждены уголовные дела о хищениях на сумму более 3 млрд руб. при реализации национальных проектов, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«В Забайкальском крае, Астраханской, Волгоградской, Ивановской, Курской, Новосибирской, Самарской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах по материалам прокуратуры возбуждены уголовные дела о хищениях бюджетных средств в размере более 3 млрд руб.», – говорится в сообщении.

Кроме того, по материалам прокуроров были привлечены к административной ответственности лица, ответственные за исполнение работ по проектам «Безопасные качественные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Культура» и «Образование». Общая сумма штрафов по этим дела превысила 300 млн руб.

За шесть месяцев 2024 г. было выявлено более 58 000 нарушений. Для их устранения внесено 22 000 представлений, принесено свыше 2000 протестов, в суды направлено 6700 заявлений на сумму 2,9 млрд руб. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 14 800 лиц, также было возбуждено 500 уголовных дел.

12 августа в Генпрокуратуре сообщили, что в первом полугодии 2024 г. российские суды рассмотрели 125 000 исков на 7,2 млрд руб., из них уже рассмотрено и удовлетворено 88 000 на 3,2 млрд руб.

10 июня в Минфине сообщили, что расходы бюджета на реализацию нацпроектов к 1 июня с начала года превысили 1,26 трлн руб., что составляет 41,1% от плановых назначений.

«Ведомости» со ссылкой на Минфин писали, что расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов в 2023 г. составили 3 трлн руб., или 99,2% от плана. Это рекордный показатель за весь срок действия нацпроектов. В прошлом году власти освоили 98,7% предусмотренных средств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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