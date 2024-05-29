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Путин поручил разработать новые нацпроекты до конца лета

Ведомости

Новые национальные проекты должны быть разработаны и скоординированы между собой до конца лета. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития.

Путин добавил, что необходимо проработать финансовую часть новых нацпроектов. Для этого горизонт финансового планирования был расширен с трех до шести лет. По словам президента, в будущем проекты также наполнятся новыми инициативами. На данный момент расходы на нацпроекты – важная часть бюджета страны.

«Уже сейчас можно сказать, что расходы на национальные проекты станут ядром наиболее весомой части бюджета развития на федеральном и региональном уровнях, а значит, и ключевым направлением для всех уровней власти», – сказал глава государства.

Путин обратил внимание, что результаты нацпроектов будут оцениваться по тому, как достигаются национальные цели развития, как меняется жизнь граждан России и как они оценивают данные изменения.

28 мая «Ведомости» писали о деталях прогрессивной шкалы налогообложения. Минфин указал, что деньги от повышения налогов пойдут на социально-экономическое развитие, в том числе на финансирование новых нацпроектов «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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