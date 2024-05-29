Путин поручил разработать новые нацпроекты до конца лета
Новые национальные проекты должны быть разработаны и скоординированы между собой до конца лета. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития.
Путин добавил, что необходимо проработать финансовую часть новых нацпроектов. Для этого горизонт финансового планирования был расширен с трех до шести лет. По словам президента, в будущем проекты также наполнятся новыми инициативами. На данный момент расходы на нацпроекты – важная часть бюджета страны.
«Уже сейчас можно сказать, что расходы на национальные проекты станут ядром наиболее весомой части бюджета развития на федеральном и региональном уровнях, а значит, и ключевым направлением для всех уровней власти», – сказал глава государства.
Путин обратил внимание, что результаты нацпроектов будут оцениваться по тому, как достигаются национальные цели развития, как меняется жизнь граждан России и как они оценивают данные изменения.
28 мая «Ведомости» писали о деталях прогрессивной шкалы налогообложения. Минфин указал, что деньги от повышения налогов пойдут на социально-экономическое развитие, в том числе на финансирование новых нацпроектов «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры».