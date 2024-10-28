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Канада сняла санкции с бывшего вице-президента Газпромбанка Камышева

Ведомости

Правительство Канады исключило из санкционного списка бывшего первого вице-президента и члена правления Газпромбанка Дениса Камышева. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

Камышев попал под санкции Канады как старшее должностное лицо организации в российском финансовом секторе. Он подал просьбу об исключении себя из санкционного списка. На основе предоставленных банкиром данных правительство Канады приняло решение исключить его из-за несоответствия критериям для включения в санкционные списки.

«Поправка исключает Дениса Валентиновича Камышева из списка, поскольку нет разумных оснований для его сохранения в списке», – говорится в сообщении.

После начала спецоперации России на Украине США в мае 2022 г. ввели санкции в отношении 17 топ-менеджеров Газпромбанка, включая Камышева. Вскоре он попал и под ограничительные меры со стороны Канады.

В апреле 2022 г. Камышев прекратил деятельность в Газпромбанке. В частности, он вышел из состава правления и оставил пост первого вице-президента, поскольку решил заняться собственными бизнес-проектами в области консультирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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