Канада сняла санкции с бывшего вице-президента Газпромбанка Камышева

Камышев попал под санкции Канады как старшее должностное лицо организации в российском финансовом секторе. Он подал просьбу об исключении себя из санкционного списка. На основе предоставленных банкиром данных правительство Канады приняло решение исключить его из-за несоответствия критериям для включения в санкционные списки.