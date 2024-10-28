Канада сняла санкции с бывшего вице-президента Газпромбанка Камышева
Правительство Канады исключило из санкционного списка бывшего первого вице-президента и члена правления Газпромбанка Дениса Камышева. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.
Камышев попал под санкции Канады как старшее должностное лицо организации в российском финансовом секторе. Он подал просьбу об исключении себя из санкционного списка. На основе предоставленных банкиром данных правительство Канады приняло решение исключить его из-за несоответствия критериям для включения в санкционные списки.
«Поправка исключает Дениса Валентиновича Камышева из списка, поскольку нет разумных оснований для его сохранения в списке», – говорится в сообщении.
После начала спецоперации России на Украине США в мае 2022 г. ввели санкции в отношении 17 топ-менеджеров Газпромбанка, включая Камышева. Вскоре он попал и под ограничительные меры со стороны Канады.
В апреле 2022 г. Камышев прекратил деятельность в Газпромбанке. В частности, он вышел из состава правления и оставил пост первого вице-президента, поскольку решил заняться собственными бизнес-проектами в области консультирования.