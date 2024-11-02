МИД РФ выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за наводнений в Испании
Россия выражает соболезнования близким погибших и пострадавших в результате наводнений в Испании. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
«В связи с постигшим Испанию стихийным бедствием, повлекшим многочисленные человеческие жертвы, выражаем искренние соболезнования и глубокое сочувствие родственникам погибших и пострадавших, а также всему испанскому народу», – говорится в сообщении.
2 ноября газета El Pais сообщила об увеличении числа погибших из-за проливных дождей и наводнений в Испании до 211 человек. В регионах страны повреждены более 150 дорог. Государственное метеорологическое агентство предупредило о сильных дождях в прибрежных районах Уэльва, Андевало и Кондадо. К задачам по поиску пропавших без вести присоединились 500 военных. Испанский премьер-министр Педро Санчес пообещал направить на поиски еще 5000 военнослужащих.
Сильные ливни на юго-востоке Испании стали причиной мощных наводнений в ряде регионов страны. Проливные дожди, начавшиеся 29 октября, принес ураган «Дана». Власти страны объявили трехдневный траур по жертвам наводнения: с 31 октября по 2 ноября.