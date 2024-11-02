МИД РФ выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за наводнений в Испании

2 ноября газета El Pais сообщила об увеличении числа погибших из-за проливных дождей и наводнений в Испании до 211 человек. В регионах страны повреждены более 150 дорог. Государственное метеорологическое агентство предупредило о сильных дождях в прибрежных районах Уэльва, Андевало и Кондадо. К задачам по поиску пропавших без вести присоединились 500 военных. Испанский премьер-министр Педро Санчес пообещал направить на поиски еще 5000 военнослужащих.