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«Госуслуги» ограничат доступ к личному кабинету при подозрении в мошенничестве

Ведомости

«Госуслуги» будут ограничивать доступ к финансовой информации в личном кабинете на 72 часа, если заподозрят действия мошенников. Об этом сообщило Минцифры России в своем Telegram-канале.

«Получить доступ к аккаунту "Госуслуг" можно, только если пользователь сам сообщит данные для входа, например код из смс. Если это случилось и учетной записью завладели мошенники, они не смогут получить интересующие их сведения», – объясняет Минцифры.

Доступ могут ограничить к разделам о доходах, налогах, пенсии и льготах. Через 72 часа доступ восстановится. Чтобы получить его раньше, нужно обратиться лично в центр обслуживания с паспортом и СНИЛС. Также при подозрении на взлом будет ограничена возможность войти с помощью «Госуслуг» на другие ресурсы.

1 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о противодействии кибермошенничеству. Для защиты средств граждан правительство и Центробанк разрабатывает механизм временной блокировки учетной записи в «Госуслугах» при возможных мошеннических действиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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