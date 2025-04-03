«Госуслуги» ограничат доступ к личному кабинету при подозрении в мошенничестве
«Госуслуги» будут ограничивать доступ к финансовой информации в личном кабинете на 72 часа, если заподозрят действия мошенников. Об этом сообщило Минцифры России в своем Telegram-канале.
«Получить доступ к аккаунту "Госуслуг" можно, только если пользователь сам сообщит данные для входа, например код из смс. Если это случилось и учетной записью завладели мошенники, они не смогут получить интересующие их сведения», – объясняет Минцифры.
Доступ могут ограничить к разделам о доходах, налогах, пенсии и льготах. Через 72 часа доступ восстановится. Чтобы получить его раньше, нужно обратиться лично в центр обслуживания с паспортом и СНИЛС. Также при подозрении на взлом будет ограничена возможность войти с помощью «Госуслуг» на другие ресурсы.
1 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о противодействии кибермошенничеству. Для защиты средств граждан правительство и Центробанк разрабатывает механизм временной блокировки учетной записи в «Госуслугах» при возможных мошеннических действиях.