«Госуслуги» ограничат доступ к личному кабинету при подозрении в мошенничестве

Доступ могут ограничить к разделам о доходах, налогах, пенсии и льготах. Через 72 часа доступ восстановится. Чтобы получить его раньше, нужно обратиться лично в центр обслуживания с паспортом и СНИЛС. Также при подозрении на взлом будет ограничена возможность войти с помощью «Госуслуг» на другие ресурсы.