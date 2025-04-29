За прошлый год на «телефон доверия» ФСБ поступило более 68 000 обращений

За прошлый год на «телефон доверия» ФСБ поступило более 68 000 обращенийПо итогам 17 обращений были возбуждены уголовные дела
В 2024 г. на «телефон доверия» ФСБ поступило 68 397 сообщений, из них 587 передали в органы безопасности для проверки, обратили внимание «Ведомости» на релиз Центра общественных связей (ЦОС) службы. По результатам их проверки возбудили 17 уголовных дел.
Из них 15 уголовных дел возбуждено по статье о ложных сообщениях о терактах (ст. 207 УК) и одно – по статье о диверсии (ст. 281 УК) после попытки атаки на объект ТЭКа в Ярославской области с помощью беспилотника. Еще одно обращение стало поводом для досмотра гражданина из страны Центральной Азии в аэропорту «Домодедово». Его задержали при попытке ввоза наркотиков, по факту было возбуждено дело о контрабанде (ст. 229.1 УК).
Еще троих граждан привлекли к административной ответственности за распространение ложной информации о терактах. Один из правонарушителей был отправлен на принудительное лечение. Как сообщает ФСБ, с помощью «телефона доверия», удалось также предотвратить множество случаев телефонного мошенничества: у 3424 граждан пытались выманить деньги, выдавая себя за сотрудников спецслужбы.
В релизе ФСБ приводит статистику по обращениям в региональные управления – таких было 41 595. Из них 4714 содержали значимую оперативную информацию, остальные были справочного характера. Больше всего сообщений поступило в управления ФСБ по Челябинской (9897), Нижегородской (8252), Тульской (3786), Амурской (3348), Новосибирской (3200) и Тверской (2380) областям.
Телефон доверия ФСБ остается эффективным инструментом сбора информации, заявил директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. По его словам, несмотря на большое количество незначимых обращений, рост доли оперативно важной информации и увеличение числа возбужденных уголовных дел говорят о повышении качества обработки сигналов. «Возможность формирования за счет ИИ графиков и нарядов органов правопорядка, несомненно, повысит эффективность предупреждения и расследования преступлений», – указал эксперт.
Бедеров добавил, что внедрение ИИ-технологий – от фильтрации сообщений до автоматизации аналитики – может значительно повысить эффективность системы. Среди дополнительных мер взаимодействия с гражданами он выделил электронные приемные, чат-боты, мобильные приложения и более активную работу в социальных сетях. С ним соглашается и заместитель директора Центра научно-технологической политики МГУ имени М. В. Ломоносова Тимофей Воронин. Эксперт добавил, что при потенциальном запуске текстовой линии сообщений важно предусмотреть авторизацию пользователей – чтобы такой канал не превратился в «анонимную почту». Удобным вариантом Воронин называет авторизацию через портал госуслуг.
В 2023 г. на «телефон доверия» ФСБ поступило 65 594 обращения, из которых 698 (1,06%) были признаны оперативно значимыми. Тогда по итогам проверки сообщений было возбуждено 8 уголовных дел. Основную часть составили обращения справочного характера, но в целом количество значимых сообщений оставалось на сравнительно низком уровне.
Телефон доверия был создан в начале 2000-х гг. как часть более широкой программы, направленной на улучшение взаимодействия с населением и повышение эффективности работы органов безопасности. Граждане могут позвонить на телефон доверия ФСБ и сообщить любую информацию, которая может быть полезна для обеспечения безопасности. Это может быть сообщение о подготовке терактов, диверсий, экстремистских действий или других угроз. Также можно информировать о преступлениях, связанных с коррупцией, контрабандой и другими нарушениями закона.
Хоть сервис и гарантирует анонимность – при звонке личные данные называть не нужно, но в ряде конкретных случаев (например, важная информация для расследования) ФСБ может потребовать представиться. Бедеров напоминает, что полностью анонимных звонков по умолчанию не бывает, причина – устройство сетей связи и действующие нормы законодательства.