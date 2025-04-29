За прошлый год на «телефон доверия» ФСБ поступило более 68 000 обращений

Телефон доверия был создан в начале 2000-х гг. как часть более широкой программы, направленной на улучшение взаимодействия с населением и повышение эффективности работы органов безопасности. Граждане могут позвонить на телефон доверия ФСБ и сообщить любую информацию, которая может быть полезна для обеспечения безопасности. Это может быть сообщение о подготовке терактов, диверсий, экстремистских действий или других угроз. Также можно информировать о преступлениях, связанных с коррупцией, контрабандой и другими нарушениями закона.