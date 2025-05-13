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Бутина: я благодарна за опыт нахождения в тюрьме

Ведомости

Депутат Государственной думы Мария Бутина заявила, что благодарна за опыт нахождения в американской тюрьме. Об этом она сообщила в ходе выступления перед журналиста в рамках предпоказа сериала «Тюремный дневник». Бутина уточнила, что все равно считает приговор несправедливым и суровым.

«В такие моменты начинаешь верить не только в Бога, но и Богу», – заявила депутат.

Сериал «Тюремный дневник» снят на основе книги самой Бутиной с одноименным названием. Главную роль вымышленной героини – прототипа Бутиной – Марии Жуковой сыграла актриса Мария Лопатина.

По словам Бутиной, 98% описанного в фильме случилось с ней вживую.

12 мая в Москве прошел премьерный показ первых двух серий сериала «Тюремный дневник» по одноименной биографической книге Бутиной. Организаторы пресс-показа сериала подчеркнули, что картина направлена на привлечение внимания к проблеме ущемления прав и свобод граждан России в странах Запада, запрета российской культуры, а также на повышение социальной значимости и реализации гражданско-патриотических проектов и культурных инициатив.

В 2016 г. Бутина въехала в США по студенческой визе, поступив в американский университет. В США она активно занималась политической деятельностью. Весной 2018 г. депутат была привлечена к даче показаний спецкомитету по разведке верхней палаты конгресса США в рамках расследования об иностранном вмешательстве в президентские выборы 2016 г. Уже в июле ее задержали в Вашингтоне и заключили под стражу.

Бутина была арестована по обвинению в незарегистрированной деятельности в качестве агента иностранного государства. Утверждалось, что она «развивала отношения с американскими гражданами и получала доступ в организации, которые оказывают влияние на американскую политику, с целью продвижения интересов РФ». По совокупности обвинений Бутиной грозило десять лет тюремного заключения. Москва назвала предъявленные Бутиной обвинения сфабрикованными и потребовала ее освобождения из-под стражи.

Бутина приняла решение заключить сделку со следствием, признав вину по одному из пунктов обвинения – сговор с целью нанесения ущерба интересам США. 26 апреля 2019 г. она была приговорена к 18 месяцам лишения свободы. В октябре 2019 г. ее депортировали в Россию с пожизненным запретом въезда в США.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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