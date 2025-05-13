Бутина: я благодарна за опыт нахождения в тюрьме

В 2016 г. Бутина въехала в США по студенческой визе, поступив в американский университет. В США она активно занималась политической деятельностью. Весной 2018 г. депутат была привлечена к даче показаний спецкомитету по разведке верхней палаты конгресса США в рамках расследования об иностранном вмешательстве в президентские выборы 2016 г. Уже в июле ее задержали в Вашингтоне и заключили под стражу.