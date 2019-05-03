Посольство России в США направило ноту протеста из-за приговора Бутиной
Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент США в связи с приговором россиянке Марии Бутиной, вынесенным ранее американским судом. В сообщении российского посольства в США в Twitter уточняется, что дипломаты также посетили Бутину с американской тюрьме. «Мария стойко и с достоинством переносит тяготы тюремного заключения», — говорится в сообщении.
Бутина была задержана в США летом 2018 г. Ее обвинили в том, что она вступила в сговор с целью продвижения стратегических интересов России в Вашингтоне, при этом не зарегистрировавшись в США в качестве иностранного агента. Американские власти указывали, что Бутина действовала в качестве агента российского чиновника и «использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США». Как утверждает CNN, речь идет о бывшем зампреде Банка России Александре Торшине.
Россиянка частично признала вину. В апреле суд американского округа Колумбия приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы. При этом Бутиной зачтутся девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании приговора суда. После того как Бутина отбудет наказание, ее депортируют в Россию. После депортации она не сможет в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.
После приговора Бутина рассказала о попытках ее семьи связаться с Торшиным (она работала помощницей Торшина, когда тот занимал пост первого вице-спикера Совета Федерации). Однако, по словам Бутиной, он не пошел на контакт с ее родными. Бутина отметила, что Торшин продолжает оставаться для нее «дорогим и близким человеком» и предположила, что им нужно встретиться и разобраться в ситуации.