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Бутина рассказала о попытках ее семьи связаться с экс-зампредом ЦБ Торшиным

Экс-помощница бывшего первого вице-спикера Совета Федерации и бывшего зампреда ЦБ Александра Торшина Мария Бутина, осужденная в США на 18 месяцев тюрьмы, рассказала о попытках ее семьи связаться с Торшиным, передает «Интерфакс». Однако Торшин не пошел на контакт с ее родными.

«Ярлыки я сейчас вешать не хочу и прошу других этого не делать. Я думаю, что его поведению есть объяснение и он бы не бросил меня в такой ситуации», – добавила Бутина. Она отметила, что Торшин продолжает оставаться для нее «дорогим и близким человеком».

Бутину задержали в США в июле 2018 г. В декабре она признала вину в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. По версии следствия, она должна была устанавливать неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику. Американские власти указывали, что Бутина действовала в качестве агента российского чиновника и «использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США». Как утверждает CNN, речь идет о Торшине.

На прошлой неделе суд американского округа Колумбия приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы. При этом ей зачтутся девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании приговора суда. После того как Бутина отбудет наказание, ее депортируют в Россию. После депортации она не сможет в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.

Что известно о Марии Бутиной