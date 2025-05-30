Выплаты для детей военных продляются на весь период их безвестного отсутствия
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому выплаты для детей без вести пропавших военных РФ продляются на весь период их безвестного отсутствия. Документ опубликован на сайте правовой информации.
Кроме того, новый указ позволяет получать выплаты детям военнослужащих и в случае их проживания за пределами России, а не только по месту жительства.
Ранее средства выплачивались на срок не более шести месяцев со дня, указанного в приказе командира о безвестном отсутствии военнослужащего.
26 декабря 2024 г. Путин подписал указ? согласно которому дети пленных и пропавших без вести, в том числе участников спецоперации, будут получать ежемесячные выплаты. Выплата соответствует прожиточному минимуму. Они начисляются со дня, указанного в приказе командира о захвате военнослужащего в плен или пропаже без вести.
12 февраля генпрокурор России Игорь Краснов поручил обеспечить единый подход при обеспечении социальными выплатами в сфере образования детей участников специальной военной операции вне зависимости от места их регистрации. Оказалось, что ежемесячные выплаты для студентов, чьи отцы ушли на спецоперацию, были положены только в случае подписания контракта с Минобороны в этом регионе.