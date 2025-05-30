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Выплаты для детей военных продляются на весь период их безвестного отсутствия

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому выплаты для детей без вести пропавших военных РФ продляются на весь период их безвестного отсутствия. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Кроме того, новый указ позволяет получать выплаты детям военнослужащих и в случае их проживания за пределами России, а не только по месту жительства.

Ранее средства выплачивались на срок не более шести месяцев со дня, указанного в приказе командира о безвестном отсутствии военнослужащего.

26 декабря 2024 г. Путин подписал указ? согласно которому дети пленных и пропавших без вести, в том числе участников спецоперации, будут получать ежемесячные выплаты. Выплата соответствует прожиточному минимуму. Они начисляются со дня, указанного в приказе командира о захвате военнослужащего в плен или пропаже без вести.

12 февраля генпрокурор России Игорь Краснов поручил обеспечить единый подход при обеспечении социальными выплатами в сфере образования детей участников специальной военной операции вне зависимости от места их регистрации. Оказалось, что ежемесячные выплаты для студентов, чьи отцы ушли на спецоперацию, были положены только в случае подписания контракта с Минобороны в этом регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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