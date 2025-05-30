Выплаты для детей военных продляются на весь период их безвестного отсутствия

26 декабря 2024 г. Путин подписал указ? согласно которому дети пленных и пропавших без вести, в том числе участников спецоперации, будут получать ежемесячные выплаты. Выплата соответствует прожиточному минимуму. Они начисляются со дня, указанного в приказе командира о захвате военнослужащего в плен или пропаже без вести.