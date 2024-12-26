Для детей пленных и пропавших без вести военных установлены выплаты
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети пленных и пропавших без вести, в том числе участников спецоперации, будут получать ежемесячные выплаты. Документ опубликован на портале правовых актов.
Выплата соответствует прожиточному минимуму и будет начисляться со дня, указанного в приказе командира о захвате военнослужащего в плен или пропажи без вести, но не раньше 1 декабря 2024 г.
«Установить ежемесячную социальную выплату детям военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести в период участия в специальной военной операции либо при выполнении задач на территориях проведения контртеррористической операции или специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации (по месту жительства детей)», – говорится в документе.
26 декабря губернатора Александр Хинштейн сообщил, что правительство Курской области выплатит по 1,5 млн руб. семьям погибших при украинском обстреле города Льгова.