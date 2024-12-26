Для детей пленных и пропавших без вести военных установлены выплаты

«Установить ежемесячную социальную выплату детям военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести в период участия в специальной военной операции либо при выполнении задач на территориях проведения контртеррористической операции или специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации (по месту жительства детей)», – говорится в документе.