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Для детей пленных и пропавших без вести военных установлены выплаты

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети пленных и пропавших без вести, в том числе участников спецоперации, будут получать ежемесячные выплаты. Документ опубликован на портале правовых актов.

Выплата соответствует прожиточному минимуму и будет начисляться со дня, указанного в приказе командира о захвате военнослужащего в плен или пропажи без вести, но не раньше 1 декабря 2024 г.

«Установить ежемесячную социальную выплату детям военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести в период участия в специальной военной операции либо при выполнении задач на территориях проведения контртеррористической операции или специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации (по месту жительства детей)», – говорится в документе.

26 декабря губернатора Александр Хинштейн сообщил, что правительство Курской области выплатит по 1,5 млн руб. семьям погибших при украинском обстреле города Льгова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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